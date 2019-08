Federico Fashion Style in lacrime: piange senza freni su Instagram, ecco il motivo. Scopriamo cosa gli è accaduto.

Si chiama Federico Lauri, ma per tutti è Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. In tanti seguono su Instagram le ‘avventure’ dell’ hair stylist preferito dalle vip. Ma quello che ha mostrato oggi Federico non è niente di piacevole. Il parrucchiere si è lasciato andare a un lungo sfogo, in seguito a uno spiacevole episodio avvenuto a Corso Como. Federico è stato derubato del suo Rolex mentre camminava per Milano. È avvenuto tutto nel giro di pochi secondi. Federico appare davvero sconvolto nelle sue stories. E non trattiene le lacrime per un motivo ben preciso. Scopriamo quale.

Federico Fashion Style in lacrime: piange senza freni su Instagram per il suo rolex

Un episodio davvero spiacevole per Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip racconta cosa gli è successo attraverso il suo profilo Instagram. Ecco un post dove riassume la vicenda:

Uno sfogo molto forte quello di Federico, che racconta come in pochi secondo alcuni rapinatori gli abbiamo sottratto il rolex a Corso Como. Un episodio davvero triste per il parrucchiere. E non solo per lo spavento. Come ha scritto nel post, Federico teneva molto a quell’orologio anche per il suo valore affettivo: era un regalo della sua cara amica Valeria Marini per il suo compleanno. La ‘perdita’ di questo oggetto a lui caro l’ha segnato a tal punto che il parrucchiere non trattiene le lacrime, e si sfoga piangendo nelle sue stories:

Federico sottolinea la tristezza per aver perso per sempre un regalo per lui davvero importante. Valeria Marini infatti, oltre che cliente, è una delle sue più care amiche: “Ci tenevo troppo”, ripete tra le lacrime.