Ilary Blasi infiamma Instagram con un video selfie super hot: la camera cade sulla scollatura, fan in visibilio per la conduttrice.

Ilary Blasi è una delle conduttrici del momento. Pilastro di Mediaset, il suo volto entra spesso e volentieri nelle case degli italiani in prima serata con la sua bellezza e simpatia. Romana verace, nonché moglie del ‘pupone’ Francesco Totti, Ilary è un vulcano di simpatia e anche su Instagram mostra questo suo lato divertente. Ma non solo. La Blasi è anche una donna bellissima. Le sue foto infiammano il web, e anche le ultime storie pubblicate su Instagram non fanno eccezione: ecco le immagini ‘hot’.

Ilary Blasi, video selfie in terrazza: inquadra la scollatura, le immagini diventano ‘hot’

Ilary Blasi è un personaggio molto amato dal pubblico. Seguitissima sui social, condivide molti momenti del suo quotidiano con i followers, e qualche volta si mostra anche in vesti piuttosto ‘hot’. E’ quello che è accaduto nelle ultime storie Instagram. In una serata tra amici, su una splendida terrazza panoramica affacciata sul mare, Ilary si è ripresa in un video selfie, mostrando il suo look molto sensuale. Abito nero dalla scollatura profonda per la conduttrice, che a un certo punto ha inquadrato il suo decolleté semplicemente da urlo. Giudicate voi stessi!

Le immagini parlano da sole. Ilary è una bomba sexy e non ha paura di mostrarlo al pubblico. Una donna dalla bellezza semplice ma incredibilmente sensuale. Molto bello anche il panorama che si vede nelle storie della conduttrice, con il mare e il cielo rosso del tramonto. Buona musica e bella compagnia sono la ciliegina sulla torta e completano il mix di ingredienti per un’indimenticabile serata d’estate. E voi cosa ne pensate della bellezza mozzafiato di Ilary?

