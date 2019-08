Dopo lo sfogo di Giulia De Lellis a difesa di Raffaella Mennoia, Mario Serpa esprime la sua opinione al riguardo, lanciando una frecciatina alla romana.

A distanza di giorni, continua lo scontro tra Raffaella Mennoia, Mario Serpa e Teresa Cilia. Proprio ieri sera, infatti, l’ex tronista siciliana ha fatto delle nuove e sconvolgenti rivelazioni sull’autrice di Uomini e Donne. Ma non solo. Perché, come abbiamo detto anche in nostri precedenti articoli, sono tantissime le persone che hanno preso le difese di Raffaella. Ricordiamo: Francesco Chiofalo, Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi. Ecco. Proprio in merito alla difesa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in pochi sanno che, subito dopo, Mario le ha lanciato una chiara frecciatina su Instagram. Volete sapere quale? Ve lo diciamo subito.

Mario Serpa: la frecciatina Instagram a Giulia De Lellis

Quindi, non solo Lorenzo Riccardi, ma anche Giulia De Lellis si è schierata a favore di Raffaella Mennoia. Tramite una serie di Instagram stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non fa altro che sottolineare la genuinità e bontà dell’autrice. Testimoniando, tra l’altro, la veridicità del programma. Insomma, la romana non ha fatto altro che smentire categoricamente le accuse e rivelazioni fatte nei giorni scorsi da Mario Serpa e Teresa Cilia. E, sebbene l’ex tronista siciliana ammetta di non dover dire nulla contro coloro che difendono Raffaella, differente è l’atteggiamento di Mario. Non soltanto, infatti, in seguito allo scontro social tra Gianni Sperti e la giovane Cilia, il romano è intervenuto su Instagram, ma lo ha fatto anche dopo lo sfogo di Giulia. Come? Ha lanciato una vera e propria frecciatina sui social. Ecco di cosa parliamo.

Da come si può vedere quindi, Mario dapprima pubblica, sul suo account ufficiale Instagram, una parte dello sfogo di Giulia e, subito dopo, la copertina del libro dell’influencer. Cosa significa? Beh, la risposta è semplice. Mario vuole far chiaramente intendere di quanto Giulia abbia tratto dei benefici dalla sua partecipazione a Uomini e Donne. E di quanto sia amica di Raffaella. Ed, infatti, un suo commento lo evidenzia appieno.

Per ulteriori news su Mario Serpa –> clicca qui