Meteo weekend 10-11 agosto: temperature a 40°C, ma lunedì sarà quella che potremo definire la giornata più calda di questa estate 2019

Meteo weekend 10-11 agosto 2019: ci sono spiacevoli notizie per tutti quelli che già non ne possono più di tutto questo caldo. Sarà molto più caldo del weekend scorso a quanto pare. Già, perché a quanto pare ci saranno dei picchi di caldo impressionanti durante tutto il fine settimana. Anzi, i meteorologi parlano addirittura del weekend più caldo dell’anno con temperature che si alzeranno in maniera esorbitante. Sì, si parla anche di picchi massimi che arrivano a 40 gradi. Insomma, ci sarà da attrezzarsi contro questo caldo.

Meteo weekend 10-11 agosto: temperature fino a 40 gradi

La colpa è tutta sua: di un anticiclone di matrice sub tropicale che in questo weekend sarà il più caldo rispetto a tutti gli altri che si sono susseguiti durante l’anno. Si tratta di una vera e propria invasione dell’alta pressione nord africana e i meteorologi parlano precisamente della più calda dell’anno. Ci sarà una differenza sostanziale tra questa e le altre ondate di caldo con cui abbiamo avuto a che fare durante tutto l’anno. Sì, perché questa riuscirà a toccare quasi ogni punto della nostra penisola.

Ma andiamo per gradi. E cominciamo a spiegarvi, dunque, della giornata di sabato, quando soprattutto la Sardegna e il centro Italia vedranno un innalzamento pazzesco delle temperature. Sarà lì che avrà inizio il caldo vero, il caldo forte che tutti ci aspettavamo in questo weekend. Ma quello di sabato sarà solo un assaggio. Soltanto una piccola parte del caldo che ci aspetterà tra domenica e lunedì. Avremo, infatti, a che fare con l’Anticiclone africano, con il suo carico di venti roventi provenienti addirittura dal deserto del Sahara.

Domenica sarà una giornata molto calda. Forse la più calda domenica di questa estate 2019. Ma quello che ci aspetta lunedì, forse, ci lascerà davvero di stucco. Sarà proprio l’inizio della prossima settimana, infatti, a vedere le temperature che toccheranno i 40°C nelle zone interne della Sardegna, su tutta la regione della Puglia e in particolar modo nelle zone del foggiano. Non dappertutto ci saranno 40°, ma sarà comunque molto caldo ovunque, con temperature di di 37-38°C previste a Catania, Perugia, Firenze e Bologna. Anche a Roma farà caldo, molto caldo. Insomma, tutta l’Italia aspetta temperature bollenti che ci faranno vivere quelli che saranno con molta probabilità i giorni più caldi dell’estate.

Per ulteriori news sul Meteo weekend, settimana e mensile –> clicca qui