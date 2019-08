Notte di San Lorenzo: le frasi più romantiche da dedicare al proprio ‘amore’

Notte di San Lorenzo: una splendida raccolta di frasi romantiche da dedicare al proprio ‘amore’, al proprio partner, vicino o lontano che sia…

Notte di San Lorenzo: siete pronti a passare la serata a guardare le stelle? Il 10 agosto è tradizione, bisogna stare tutti insieme con la testa all’insù per beccare le stelle cadenti. E, con prontezza, esprimere un desiderio. Una notte che può diventare, magicamente, la più romantica dell’anno per una coppia. Immaginate di essere vicini alla persona che amate, magari sdraiati su un prato oppure in spiaggia, a guardare le stelle. Sapete cosa dire in quel momento? Sapete come far sciogliere il cuore di chi avete accanto? Forse non avete pensato ad una frase precisa. Beh, se non volete affidarci totalmente all’istinto, qui di seguito abbiamo preparato una raccolta di frasi adatte a momenti come questo. Potreste prenderne spunto.

Notte di San Lorenzo: frasi romantiche da dedicare

Che il vostro partner sia lì di fianco a voi oppure lontano, potreste dedicargli una splendida frase romantica come quelle che vedete qui di seguito. Anche se siete lontani, basta un messaggio Whatsapp. Ecco un elenco di frasi adatte alla notte di San Lorenzo:

Esprimi un desiderio. Io l’ho già fatto e si è anche avverato. (Così la persona che avete accanto capirà che il vostro desiderio è proprio quello di stargli vicino).

Ho visto due stelle! Erano i tuoi occhi…

Vedi tutte quelle stelle? Quanta luce… Ecco, è proprio la stessa luce che tu hai portato nella mia vita.

Se un giorno dovessimo perderci, seguiamo quelle stelle. Ci porteranno qui, di nuovo. E saremo noi, di nuovo.

Neanche tutte quelle stelle potrebbero mai farti capire l’immensità dell’amore che provo per te.

Ecco, queste sono solo alcune delle tante frasi che si possono scrivere o dedicare al proprio ‘amore’ nella Notte di San Lorenzo. Il resto potete farlo anche da soli, con un po’ di immaginazione, potete aggiungere qualcosa a queste parole. Qualcosa che sia un tantino più personale al vostro partner. Buona notte di San Lorenzo a tutti!