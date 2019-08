L’oroscopo settimanale dal 12 al 18 Agosto: cosa ci riserveranno gli astri in questa calda settimana di Agosto? Scopriamolo nel minimo dettaglio.

Siamo quasi alla fine di questa seconda settimana di Agosto. Ma, soprattutto, siamo quasi al tanto desiderato giorno di Ferragosto. E se vi abbiamo parlato in abbondanza delle previsioni meteorologiche per questa giornata, adesso tocca parlarvi, invece, delle previsioni astrologiche. Ebbene. Cosa predicono gli astri in questa seconda settimana del mese più caldo dell’anno? Scopriamo nel minimo dettaglio l’oroscopo settimanale dal 12 al 18 Agosto.

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 Agosto: le previsioni astrali segno per segno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile). Cari amici dell’Ariete per voi questa settimana sarà davvero ricca. Nonostante, tutti siano in vacanza, per voi, invece, non sarà affatto così. Questa settimana, infatti, sarà davvero intensa, faticosa e ricca di nuove esperienze. Ma non disperatevi: troverete il modo di evadere. Magari qualche serata con amici, può senz’altro aiutarvi. Come voi anche Giuliana De Sio;

Cari amici del Toro, in amore andrà tutto alla grande. A differenza, invece, dell’ambito lavorativo. Avete avuto dei pensieri, dei problemi in questo ultimo periodo, ma questa tranquillità vi sarà sicuramente d’aiuto. Come voi anche Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno). È Ferragosto: divertitivi. Non pensate a nulla, conta soltanto il vostro benessere. Come voi anche Raffaella Carrà;

È Ferragosto: divertitivi. Non pensate a nulla, conta soltanto il vostro benessere. Come voi anche Cancro (21 Giugno – 22 Luglio). Cari amici del Cancro, per voi è davvero una settimana davvero ‘triste’. Con il vostro partner non andrà nei migliori dei modi. Per questo, sarete stressati e nervosi. Fate attenzione: dovete scindere lavoro dalla vita privata. Come voi anche Alba Parietti;

Cari amici del Cancro, per voi è davvero una settimana davvero ‘triste’. Con il vostro partner non andrà nei migliori dei modi. Per questo, sarete stressati e nervosi. Fate attenzione: dovete scindere lavoro dalla vita privata. Come voi anche Leone (23 Luglio – 22 Agosto). Come la settimana che sta per terminare, anche per quella che entrerà, sarete il segno preferito. Sia in amore che a lavoro le cose andranno alla grande. Come voi anche Arisa;

Come la settimana che sta per terminare, anche per quella che entrerà, sarete il segno preferito. Sia in amore che a lavoro le cose andranno alla grande. Come voi anche Vergine (23 Agosto – 22 Settembre). Una settimana davvero positiva, cari amici della Vergine. Come voi anche George Clooney;

Una settimana davvero positiva, cari amici della Vergine. Come voi anche Bilancia (23 Settembre – 23 Ottobre). Cari amici della Bilancia, questa settimana sarà davvero importante: risolverete, infatti, ogni dubbio. Sia in ambito professionale che sentimentale, sia chiaro. Come voi anche Francesco Totti;

Cari amici della Bilancia, questa settimana sarà davvero importante: risolverete, infatti, ogni dubbio. Sia in ambito professionale che sentimentale, sia chiaro. Come voi anche Scorpione (24 Ottobre – 21 Novembre). In questa settimana, i vostri nervi verranno messi a dura prova. I litigi, infatti, faranno parte della vostra quotidianità, ma non temete. Come voi anche Luciana Litizzetto ;

In questa settimana, i vostri nervi verranno messi a dura prova. I litigi, infatti, faranno parte della vostra quotidianità, ma non temete. Come voi anche Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre). Parola d’ordine: tranquillità. Ci voleva proprio, no? Come voi anche Gianni Morandi ;

Parola d’ordine: tranquillità. Ci voleva proprio, no? Come voi anche ; Capricorno (22 Dicembre – 21 Gennaio). Che cosa vi è successo, cari amici del Capricorno? La tranquillità, serenità tanto agognata e desiderata sta per fare posto ad una bella ‘settimana infuocata’. Forza, non mollate! Come voi anche Cristian De Sica;

Che cosa vi è successo, cari amici del Capricorno? La tranquillità, serenità tanto agognata e desiderata sta per fare posto ad una bella ‘settimana infuocata’. Forza, non mollate! Come voi anche Acquario (22 Gennaio – 19 Febbraio). “Chi troppo vuole, nulla stringe”, non siate desiderosi di concludere al più presto alcuni accordi lavorativi. Non occorre. Come voi anche Stefano Bettarini;

“Chi troppo vuole, nulla stringe”, non siate desiderosi di concludere al più presto alcuni accordi lavorativi. Non occorre. Come voi anche Pesci (20 Febbraio – 21 Marzo). Settimana splendente, cari amici dei Pesci. Con il partner, nonostante qualche problema, andrà tutto alla grande. Come voi anche Federico Fellini.

