Oroscopo, come si fa a conquistare gli uomini di ogni segno zodiacale? La risposta degli astrologi indica alle donne la giusta strada da seguire per la ‘caccia’.

Il momento della conquista è da sempre uno dei più complessi del corteggiamento. Sia gli uomini che le donne hanno delle tattiche personali per attirare l’attenzione della persona a cui sono interessati, ma non sempre riescono nella difficile impresa. Un aiutino in questo può arrivare anche dalle stelle, perché ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche in amore . Ecco i suggerimenti che gli astrologi danno alle donne su come conquistare gli uomini dello zodiaco.

Leggi anche: Oroscopo, previsioni per agosto 2019: ecco i 5 segni fortunati del mese

Oroscopo, come si conquistano gli uomini dello zodiaco? Ecco i suggerimenti degli astrologi

Gli astrologi hanno voluto dare qualche suggerimento alle donne su come si conquistano gli uomini di ogni segno zodiacale: cominciamo!

Ariete: gli uomini di questo segno vanno attirati con la ‘sfida’. Amanti del rischio e attenti alla loro libertà, amano partire alla conquista, quindi vanno semplicemente stuzzicati perché salga in loro l’interesse.

gli uomini di questo segno vanno attirati con la ‘sfida’. Amanti del rischio e attenti alla loro libertà, amano partire alla conquista, quindi vanno semplicemente stuzzicati perché salga in loro l’interesse. Toro: romantici e desiderosi di creare una famiglia, i Toro vanno sedotti mostrandosi femminili e indipendenti. Questi infatti sono gli ingredienti per farli aprire in amore e far sì che una relazione non ancora importante diventi duratura.

romantici e desiderosi di creare una famiglia, i Toro vanno sedotti mostrandosi femminili e indipendenti. Questi infatti sono gli ingredienti per farli aprire in amore e far sì che una relazione non ancora importante diventi duratura. Gemelli: gli uomini di questo segno sono piuttosto volubili e cambiano idea facilmente. Per tenerli stretti a sé è importante farli sentire sempre speciali e importanti e soprattutto stare attenti a non finire nella monotonia.

gli uomini di questo segno sono piuttosto volubili e cambiano idea facilmente. Per tenerli stretti a sé è importante farli sentire sempre speciali e importanti e soprattutto stare attenti a non finire nella monotonia. Cancro: i nativi di questo segno non amano sentirsi troppo controllati o sotto pressione. L’unico modo per conquistarli è attirarli e poi diventare sfuggenti, in modo che in loro salga la curiosità di approfondire il rapporto.

i nativi di questo segno non amano sentirsi troppo controllati o sotto pressione. L’unico modo per conquistarli è attirarli e poi diventare sfuggenti, in modo che in loro salga la curiosità di approfondire il rapporto. Leone: in questo caso la parola è una sola, venerazione. I Leone hanno bisogno di essere lusingati e di stare sempre al centro dell’attenzione del partner. Stare con loro non è semplice, perché bisogna essere interessanti e accattivanti, ma sempre un passo indietro a loro.

in questo caso la parola è una sola, venerazione. I Leone hanno bisogno di essere lusingati e di stare sempre al centro dell’attenzione del partner. Stare con loro non è semplice, perché bisogna essere interessanti e accattivanti, ma sempre un passo indietro a loro. Vergine: severi e molto attenti nel dispensare giudizi sugli altri, i nativi di questo segno vanno conquistati mostrando sempre il meglio di sé in tutti i sensi, in modo da non perdere di luce ai loro occhi.

severi e molto attenti nel dispensare giudizi sugli altri, i nativi di questo segno vanno conquistati mostrando sempre il meglio di sé in tutti i sensi, in modo da non perdere di luce ai loro occhi. Bilancia: amanti del ‘bello’, gli uomini di questo segno vanno conquistati con un aspetto attraente e un atteggiamento sicuro e deciso, e con tanta intraprendenza, in modo che si lascino andare il prima possibile.

amanti del ‘bello’, gli uomini di questo segno vanno conquistati con un aspetto attraente e un atteggiamento sicuro e deciso, e con tanta intraprendenza, in modo che si lascino andare il prima possibile. Scorpione: tra i segni più complessi dello zodiaco, gli ‘scorpioncini’ vanno conquistati con la sincerità più limpida e allo stesso tempo mantenendo sempre vivo un pizzico di ‘mistero’, che manterrà vivo il loro interesse.

tra i segni più complessi dello zodiaco, gli ‘scorpioncini’ vanno conquistati con la sincerità più limpida e allo stesso tempo mantenendo sempre vivo un pizzico di ‘mistero’, che manterrà vivo il loro interesse. Sagittario: i nativi di questo segno sono amanti del ‘nuovo’ e della propria libertà, per cui sono attratti da donne indipendenti e forti, che possano condividere con loro una vita all’avventura.

i nativi di questo segno sono amanti del ‘nuovo’ e della propria libertà, per cui sono attratti da donne indipendenti e forti, che possano condividere con loro una vita all’avventura. Capricorno: sempre concentrati sui propri obiettivi futuri, gli uomini di questo segno cercano donne altrettanto determinate e desiderose di realizzare i propri progetti. Ci vuole pazienza e tenacia per conquistarli.

sempre concentrati sui propri obiettivi futuri, gli uomini di questo segno cercano donne altrettanto determinate e desiderose di realizzare i propri progetti. Ci vuole pazienza e tenacia per conquistarli. Acquario: amanti della propria indipendenza, questi uomini vanno conquistati con sincerità, ma soprattutto dandogli sempre la loro libertà, senza essere gelose o possessive.

amanti della propria indipendenza, questi uomini vanno conquistati con sincerità, ma soprattutto dandogli sempre la loro libertà, senza essere gelose o possessive. Pesci: romantici e desiderosi di condivisione, i Pesci vanno conquistati con ascolto, sincerità, fedeltà e soprattutto voglia di trascorrere tanto tempo insieme e creare un nucleo complice e forte.

Per rimanere sempre aggiornato sull’Oroscopo, CLICCA QUI