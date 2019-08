Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto genitori? La rivelazione dell’ex tronista era del tutto inaspettata, ecco le sue parole.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Dopo un inizio tormentato per il ‘no’ di lui al momento della scelta dell’ex tronista, i due ragazzi si sono ritrovati al di fuori del programma e hanno pian piano costruito un amore da favola, che continua a gonfie vele. Negli ultimi giorni Teresa si è anche inserita nella querelle che sta coinvolgendo molti ex protagonisti del dating show e l’autrice Raffaella Mennoia. Le sue ultime dichiarazioni, invece, riguardano una questione molto personale: l’ex tronista sarà presto mamma? Scopriamolo insieme.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso genitori? Ecco la rivelazione dell’ex tronista

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono sempre più felici e innamorati. In quest’estate i due ragazzi si sono concessi diversi viaggi di coppia davvero indimenticabili, e hanno sempre condiviso i loro momenti di relax e serenità con i followers. In un’intervista a DiPiù Tv, Teresa ha rivelato che la coppia vorrebbe presto avere un figlio. L’ex tronista ha sempre desiderato di diventare mamma da giovane e Andrea sembra della sua stessa idea, perciò i due vogliono diventare presto genitori. Una notizia fantastica per i fan, che attendono solo il grande annuncio.

Ma non è finita. Teresa lavora nel mondo della musica e il suo ultimo singolo, ‘Ibiza e Formentera’, è un grande successo. Uno dei sogni della napoletana è però quello di misurarsi in un talent, e non le dispiacerebbe partecipare ad ‘Amici Vip’, o magari a X Factor. ‘Mi piace sognare in grande’, ha svelato la cantante, ‘mi immagino anche al Festival di Sanremo‘. Un progetto molto ambizioso quello della giovane cantante, che viene da una lunga gavetta, cominciata da giovanissima e passata anche attraverso concerti alle comunioni o alle feste di piazza, e che sta pian piano prendendo sempre più forma verso qualcosa di importante e duraturo.

