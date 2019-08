Una versione davvero esplosiva di Valentina Vignali: con un costume da bagno davvero minuscolo, la cestista manda in tilt, l’incidente ‘hot’ è inevitabile.

Continua a sorprendere Valentina Vignali. Pochissime ore fa, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto davvero superlativa. Ne siamo abituati, è vero. In ogni foto pubblicata e condivisa su Instagram, la cestista è davvero da mozzare il fiato. Eppure, in quest’ultima sembra aver dato un tocco in più. Siete curiosi di vedere anche lo scatto? Vi accontentiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che Valentina indossa un costume davvero troppo ‘minuscolo’. Perciò, non solo è molto probabile un incidete ‘hot’, ma si nota un dettaglio davvero clamoroso. Ecco di cosa parliamo.

Valentina Vignali, costume minuscolo per lei: inevitabile l’incidente ‘hot’

È solita condividere degli scatti davvero fenomenali, Valentina Vignali. Eppure quest’ultimo, come dicevamo precedentemente, avrà sicuramente mandato in estasi tutti i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello. Siamo in piena estate, è vero. E, quindi, è più che normale che l’indumento più utilizzato sia proprio il costume. Ecco. È proprio questo capo d’abbigliamento, infatti, che rende speciale l’ultima foto della giovane cestista. Con uno strabiliante bikini rosso, Valentina si lascia immortalare in una posa davvero sensuale. E non solo. Perché, da come si può vedere dalla foto riproposta in basso, il costume indossato è davvero troppo ‘piccolo’. Si vede chiaramente che, soprattutto, il ‘pezzo di sopra’ non riesce affatto a contenere le forme prosperose della giovane e bella fanciulla. Insomma, l’incidente ‘hot’ è praticamente inevitabile. Ma non solo. Perché, anche per quanto riguarda il ‘pezzo di sotto’ ci sarebbe da parlare. Si vede chiaramente: è sgambato. Ed è proprio per questo motivo che si intravede, senza alcun dubbio, un tatuaggio davvero molto ‘particolare’.

Inutile parlarvi, quindi, della reazione dei suoi followers. Ben 158 mila ‘mi piace’ raggiunti in un batter d’occhio. Davvero strepitoso come risultato, no?

