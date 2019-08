X Factor: che fine hanno fatto tutti i vincitori delle passate edizioni?

X Factor, che fine hanno fatto gli ex vincitori del talent canoro dalle prima edizione ad oggi.

L’aria si sta scaldando per quanto riguarda i fan di X Factor e, in attesa della nuova stagione, in molti si chiedono anche però che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni del Talent di Sky. Nel 2019 inizia infatti la tredicesima edizione del programma, ma non tutti i vincitori del programma hanno avuto successo come gli altri. Sicuramente tra coloro che hanno sfondato ricordiamo personaggi come Marco Mengoni, Lorenzo Fragola o Giusy Ferreri che grazie al programma hanno ottenuto un successo strepitoso e senza andare troppo in là col tempo gli stessi Màneskin sono sicuramente emblema di quanto questa possibilità di farsi vedere sì importante per gli aspiranti cantanti.

Che fine hanno fatto gli ex vincitori di X Factor

Ma intanto facciamo un tuffo nel passato e vediamo dove sono finiti i vincitori delle scorse edizioni:

Nel 2010 aveva vinto X Factor Nathalie che fece subito un brano di successo In Punta di Piedi e ottenne anche un settimo posto a Sanremo nel 2011. Ma la cantante non è riuscita assolutamente a farsi largo nel mondo di squali della musica e pian piano è sparita nel nulla.

Nell’edizione 2008 la seconda poco prima dell’avvento della vittoria di Marco Mengoni trionfa Matteo Becucci che pubblicò 3 album. Si presentò al Festival di Sanremo nel 2010, ma venne escluso e purtroppo non è riuscito a farsi largo.

La prima edizione di X-Factor invece ha visto una vittoria da parte di degli Aram Quartet un gruppo che all’epoca era capitanata da Morgan come giudice, ma dopo la vittoria il gruppo salentino ha pubblicato un disco dopodiché si è sciolto. Da loro si è salvato soltanto un componente, Antonio Maggio che ha cercato di fare il soliste e addirittura ha vinto la categoria Sanremo Giovani a Sanremo nel 2013, ma da allora non abbiamo più notizie.

