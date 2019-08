Barbara D’Urso, sorpresa per una fan: il gesto su Instagram della conduttrice di canale 5 spiazza tutti i followers

Ancora vacanze per Barbara d’Urso. La conduttrice dopo un lungo inverno pieno di appuntamenti con Domenica Live, Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e Grande Fratello si sta godendo giorni di meritato relax, prima di tornare nei suoi salotti di Mediaset.

Nel frattempo, non perde occasione per condividere con i suoi followers tutti i momenti della sua vita quotidiana. E oggi, la conduttrice ha voluto fare una sorpresa ad una follower speciale.

Ecco cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Barbara D’Urso, sorpresa per una fan: il gesto su Instagram spiazza tutti

Giornata fortunata per una fan di Barbara D’Urso. Si tratta della simpatica signora Tota che ha incontrato un fotografo molto seguito sui social. A quest’ultimo ha confessato di essere una super fan di Barbara e di seguire tutti i suoi programmi.

Il fotografo così ha registrato una Instagram Story con la simpatica signora calabrese. Così, la conduttrice ha deciso di rispondere con un dolcissimo videomessaggio.

La signor Tota si è emozionata per questo gesto della D’Urso e ha invitato la regina di Canale 5 a visitare la sua terra: “Si che sono emozionata, la guardo sempre in televisione! Vienici a trovare che qui si sta bene! Ciao Barbara ti mando un bacio!”.