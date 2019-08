Barbara D’Urso ha pubblicato un video in cui è stesa in una posa super sensuale sul suo gonfiabile a forma di fenicottero: poi l’inaspettato incidente.

Barbara D’Urso è una personaggio amatissimo dal pubblico. Tra le regine indiscusse di Mediaset, ‘Carmelita’ si sta godendo le meritatissime vacanze dopo una stagione piena di programmi di grande successo. Record di ascolti per Barbara, che si è confermata regina dello share anche in prima serata, andando anche contro alcune delle aspettative iniziali. Ora che si trova in ferie, la D’Urso condivide con i fan alcuni momenti di relax, compreso il video che ha pubblicato poco fa su Instagram e che è diventato già virale per un inaspettato incidente.

Barbara D’Urso incontenibile su Instagram: posa super sexy, poi l’incidente

Barbara D’Urso è davvero incontenibile. Bellezza e simpatia sono il mix che caratterizza la conduttrice, che è molto seguita anche sui social, dove pubblica video e foto a volte anche esilaranti, per divertirsi insieme al suo pubblico. L’ultimo video la ritrae in tutta la sua sensualità, mentre è stesa a prendere il sole su un gonfiabile a forma di fenicottero. Forma smagliante e costume super sexy per la conduttrice, che incorre però in un inaspettato incidente, cadendo all’improvviso in acqua. Tuffo a sorpresa per la napoletana, che rotola giù dal fenicottero con ancora gli occhiali da sole. Una scena esilarante, condivisa prontamente su Instagram con tanto di didascalia autoironica.

La D’Urso cade in piscina: alcuni fan la criticano duramente

Barbara D’urso è scivolata improvvisamente in acqua cadendo dal suo fenicottero gonfiabile. Il video è divertente, ma non tutti i suoi followers hanno gradito. Alcuni infatti trovano eccessivo il modo di fare ‘svampito’ della D’urso, sottolineando che alla sua età certi comportamenti sono fuori luogo. Non è di questo parere certamente la conduttrice, che invece continua a divertirsi al sole e a godersi questo momento di vacanza prima di ricominciare a pieno regime con le sue trasmissioni di successo, peraltro attesissime anche dal pubblico. Ecco alcuni dei commenti:

