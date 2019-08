Beatrice Valli e Marco Fantini, amore a gonfie vele: lui la inquadra mentre si abbassa in bikini, le storie Instagram diventano ‘hot’.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie meglio riuscite tra quelle nate a Uomini e Donne. I due ragazzi hanno formato una bella famiglia, con Alessandro, nato dalla relazione di Beatrice con Nicolas Bovi, e la piccola Bianca, figlia dell’ex tronista. Belli e innamoratissimi, i due potrebbero presto convolare a nozze e intanto si godono la loro quotidianità, fatta anche di momenti più ‘intimi’, come dimostrano le ultime storie Instagram pubblicate dal modello.

Potrebbe interessarti anche:

Beatrice Valli e Marco Fantini, storie hot su Instagram: lui la inquadra mentre si abbassa

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una coppia davvero invidiabile. Sempre più innamorati e affiatati, i due fanno di tutto per trascorrere più tempo possibile in famiglia, insieme ai piccoli Alessandro e Bianca, che sono la gioia della casa. Ma i due ragazzi sono anche giovani e soprattutto belli, per cui è facile che qualche volta si lascino immortalare in pose più ‘hot’. E’ proprio quello che è accaduto nelle ultime storie Instagram di Marco, che ha ripreso la sua futura moglie in una posa molto sensuale, rendendo il video bollente.

Le immagini parlano chiaro, c’è poco da aggiungere. Beatrice e Marco sono in spiaggia. L’ex corteggiatrice indossa un bikini a strisce colorate con una scollatura importante. Ed ecco che quando Bea si abbassa verso il suo compagno, lui riprende la sua posa ‘hot’, deliziando gli occhi degli spettatori con il decolleté da urlo della fidanzata. Impossibile non rimanere incantati dalla bellezza di Beatrice, che ha anche un fisico scolpito e mozzafiato. Storie Instagram super sexy dunque per i due ex protagonisti di Uomini e Donne, che sono sempre più belli e soprattutto uniti.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI