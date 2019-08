Cosa fare a Ferragosto: musei aperti ed eventi a Milano, Roma, Napoli

Cosa fare a Ferragosto: musei ed eventi a Milano, Roma, Napoli. Le principali attrazioni e tutti gli appuntamenti del 15 agosto

Per chi resta in città, la giornata di Ferragosto può essere un’opportunità per visitare musei o parchi archeologici, molti dei quali resteranno aperti anche di sera o garantiscono ingressi gratuiti.

Ecco le principali attrazioni da visitare il 15 agosto per chi vuole dedicarsi alla cultura.

Cosa fare a Ferragosto: musei aperti a Roma

Sono tantissimi i musei aperti regolarmente nella giornata di Ferragosto. L’arte non va in vacanza nelle principali città italiane.

A Roma, il Colosseo sarà aperto al pubblico e ospiterà, come sempre, migliaia di turisti, così come il Museo Etrusco di Villa Giulia ed il Foro. Molti altri musei garantiranno l’ingresso gratuito. Nella capitale italiana sarà possibile ammirare numerosi capolavori come nella Galleria Nazionale d’Arte Morderna, le Terme di Caracalla e per il MAXXI, dove sono in corso le mostre dedicate a Paola Pivi e a Paolo di Paolo.

Cittadini e turisti potranno dedicarsi alla visita delle Terme di Diocleziano o il Pantheon.

Anche fuori Roma sarà possibile passare il Ferragosto all’insegna della cultura e della bellezza: saranno aperti per tutta la giornata anche Villa Adriana, Villa d’Este e Villa Gregoriana a Tivoli, insieme all’Area Archeologica di Ostia antica e al Museo Ostiense.

Ferragosto a Milano

A Milano, Castello Sforzesco resterà aperto anche il 15 agosto in serata per “Estate Sforzesca” promossa dal Comune. Alle ore 21 infatti, presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, ci sarà uno spettacolo di fuochi d’artificio accompagnato dalle musiche dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi.

Durante la giornata, resteranno aperti Palazzo Reale, il Mudec – Museo delle Culture e la Galleria d’Arte Moderna, insieme al Museo del Novecento con la mostra “Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo”.

Ferragosto a Firenze

Il 15 agosto a Firenze anche aperture resterà aperto il giardino di Boboli, le Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti e la Galleria dell’Accademia. Orario serale per Palazzo Vecchio, fino alle 23, la Torre di Arnolfo (fino alle 21) e il Forte del Belvedere, fino alle ore 20.

Il 15 agosto saranno aperti anche il Duomo: la cattedrale, la cupola del Brunelleschi, il Battistero e il Campanile di Giotto. Orari ridotti invece, fino alle 14, per il Bargello, Palazzo Davanzati e il Museo archeologico nazionale. In occasione del Ferragosto, oltretutto, molti luoghi d’arte della città prevedono l’ingresso gratuito: si tratta del museo di San Marco e di Villa Bardini.

15 agosto a Napoli

Ferragosto a Napoli vedrà l’apertura del Museo Archeologico Nazionale, il Museo di Capodimonte e Palazzo Reale. Ma non solo: fino alle 16 sarà possibile accedere alla Certosa e Museo di San Martino, al Museo Duca di Martina e al Parco e alla Tomba di Virgilio, il cui ingresso resta completamente gratuito. Così come gratuito sarà l’ingresso alle Gallerie d’Italia di Palazzo Zevallos e il Parco Archeologico di Ercolano.

Aperti anche il Parco archeologico dei Campi Flegrei, con le suggestive Terme di Baia e Cuma, e quello di Paestum.