Nuova e clamorosa accusa verso Federico Fashion Style: inevitabile, quindi, la sua reazione, il parrucchiere perde la pazienza e sbotta su Instagram.

È, senza alcun dubbio, il personaggio del momento. Con il suo ‘Salone delle meraviglie’, programma di Real Time, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è senza alcun dubbio il parrucchiere per eccellenza. Che, insomma, tutte le donne vorrebbero come persona di fiducia. Non a caso, infatti, il suo successo è stato immediato e spropositato. Non soltanto, infatti, è considerato il Parrucchiere dei Vip, proprio perché numerosi personaggi pubblici si lasciano coccolare dalle sua mani, ma il giovane romano è anche titolare di numerosi negozi in diverse città italiane. Tra cui anche a Milano. Ecco. È proprio nel capoluogo lombardo che, ieri pomeriggio, il romano è stato vittima di uno scippo. A testimoniarlo sono state alcune sue Instagram stories. Le quali, però, hanno suscitato una clamorosa accusa nei suoi confronti.

Federico Fashion Style, clamorosa accusa: il parrucchiere risponde per le rime

Non è assolutamente la prima volta che Federico Fashion Style è al centro di polemiche social. Impossibile, infatti, dimenticare il putiferio social in seguito alla pubblicazione di uno scontrino fiscale di una sua cliente con delle cifre esagerate. Eppure, nonostante siano passati alcuni mesi da tale vicenda, la storia si ripete. Il tutto è nato ieri pomeriggio quando, dopo aver informato in lacrime i suoi followersm tramite alcune Instagram stories, di essere stato derubato di un orologio prezioso regalatogli da Valeria Marini, il parrucchiere ha ricevuto una clamorosa accusa:

Da come si può vedere quindi, l’accusa dell’utente in questione è davvero pazzesca. Stando a quanto scritto, quindi, Federico avrebbe finto. Lo si evince, da come è chiaramente scritto nel commento, dalla mano del parrucchiere visibilmente bagnata con dell’acqua. Un’accusa incredibile, ve l’avevamo detto. Immediata, perciò, la risposta del romano. Che, visibilmente scosso, risponde per le rime.

Per ulteriori news su Federico Fashion Style –> clicca qui