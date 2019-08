Il figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli, Mattias, ha fatto il suo esordio nella musica: nuovo singolo per il giovane cantante, ma il web insorge contro i genitori, ecco perché.

Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono separati ormai da tempo, e nonostante entrambi abbiano ritrovato l’amore con altre persone, rimangono legati dai loro tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, che sono il centro delle loro vite. Legatissimi ai genitori, i ragazzi si sono apertamente espressi anche sui loro nuovi compagni, e sembrano avere con mamma e papà un bellissimo rapporto. Ora però, i due ex coniugi, e in particolare Tina, hanno ricevuto dure critiche per una questione che riguarda il figlio Mattias. Ecco cos’è successo.

Tina Cipollari, il figlio Mattias pubblica un nuovo singolo: dure critiche per lei

Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno tre splendidi figli, di cui sono entrambi follemente innamorati e per i quali, si sa, farebbero di tutto. In questo periodo Mattias, uno dei tre ragazzi Nalli, ha fatto il suo esordio nel mondo della musica, pubblicando due singoli, ‘Universo’ e ‘Baby’, che stanno avendo grande successo sul web. Nulla di strano fin qui, se non fosse che una fetta di utenti si è scagliata contro i genitori del ragazzo e in particolare contro Tina, per una precisa ragione.

Tra i commenti agli articoli riguardanti la carriera musicale del giovane di casa Nalli, spiccano le critiche di chi accusa Tina di ‘business’. Un termine che lei spesso utilizza a Uomini e Donne in senso negativo, quando vuole accusare qualcuno di essere interessato solo a fare carriera e non a voler davvero trovare l’amore nel programma. ‘Il business piace a tutti’, scrive qualcuno. Intanto però, aldilà delle chiacchiere del web, il giovane Mattias, in arte Nillas, va avanti per la sua strada e ribadisce tramite Instagram di essere un ragazzo determinato, perfettamente in grado di costruirsi un futuro nel mondo della musica senza l’intervento dei genitori. E allora non ci resta che fargli il nostro più grande in bocca al lupo!

