Poche ore fa, l’ex concorrente di Temptation Island Ilaria Teolis ha condiviso una foto in bikini: oltre la forma smagliante, un dettaglio cattura tutti.

Diciamo la verità: Ilaria Teolis è stata una delle concorrenti che ha più catturato l’attenzione in questa recente edizione di Temptation Island. Non soltanto per la sua dolcezza, ingenuità e spigliatezza ma, soprattutto, per la sua bellezza. Non a caso, infatti, la giovane romana è stata un’ex concorrente di Miss Italia. Fisico longilineo, statuario e perfetto: sono questi gli ‘ingredienti’ principali del fascino di questa seducente e fascinosa ragazza. Ne abbiamo avuto la testimonianza non solo durante la sua avventure all’Is Morus Relais, ma anche con quest’ultima foto in bikini, pubblicata su Instagram pochissime ore fa. Ecco di cosa parliamo.

Ilaria Teolis di Temptation Island in bikini: un dettaglio cattura l’attenzione

Da quando è terminato Temptation Island, Nunzia Teolis si sta dando alla ‘pazza gioia’. Non solo, pochi giorni fa, è stata a Roma insieme a Katia Fanelli, ma attualmente è a Napoli in compagnia di Nunzia Sansone. Entrambe sono single. Ed è più che ovvio, quindi, che le due ragazze si godano la vita, l’estate. Non a caso, pochissimi giorni fa, in compagnia di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo e tanti altri, sono stati protagonisti di una divertente gita in barca nel mare di Salerno. Ecco. Sarà stata proprio durante questi momento che Ilaria ha scattato una seducente foto in bikini. Condivisa, tra l’altro, su Instagram. Curiosi? Diamo un’occhiata:

Da come si può vedere quindi, la forma fisica di Ilaria è davvero smagliante. Eppure, senza alcun dubbio, un dettaglio avrà catturato l’attenzione di tutti. Di cosa parliamo? Di quel tatuaggio disegnato sul costato. Che, tra l’altro, non è l’unico. Ma cosa ha tatuato la romana? Si vede chiaramente: una palma. Sarà un riferimento a Temptation Island? Assolutamente no! Lo ha svelato lei stessa recentemente.

