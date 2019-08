Maria De Filippi parla del figlio Gabriele e la sua fidanzata: “Non sono una mamma impicciona”. Le rivelazioni della conduttrice sulla sua famiglia.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Una vera regina per Canale 5, tanto da guadagnarsi l’appellativo di ‘Queen Mary’ da parte dei fan. Parliamo di lei, Maria De Filippi. Che nonostante sia una delle donne più famose dello spettacolo, non ama particolarmente parlare della sua vita privata. Lo dimostra il fatto che è una delle poche a non possedere alcun account social. Ma la De Filippi ha deciso di parlare di sè e della sua famiglia in un’intervista su Di Più. Rivelando alcuni retroscena sul figlio Gabriele e sulla sua fidanzata.

Maria De Filippi parla del figlio Gabriele e la sua fidanzata: “Quella è la loro vita”

Maria De Filippi è una delle donne più amate del piccolo schermo. Giorno dopo giorno le sue trasmissioni fanno compagnia a milioni di italiani, a tal punto che ‘Maria’ – è semplicemente così che la chiamano tutti- sembra essere davvero una di famiglia. Ma della sua ‘vera’ famiglia la De Filippi ha parlato sul settimanale Di Più. In particolare, nell’intervista rilasciata a Oliviero Marchesi, Maria ha parlato dello splendido rapporto che ha con suo figlio Gabriele. E non è mancato un riferimento alla sua fidanzata: “Io e Gabriele ci siamo parlati molto quando lui era ragazzo: questo ha fortificato il nostro legame. Lui sa che io ci sono sempre, sono una certezza nella sua vita”. Ma la conduttrice ha raccontato anche di non essere una mamma particolarmente invadente, di rispettare la privacy di Gabriele, soprattutto nel suo rapporto con la sua fidanzata. “Non sono una mamma impicciona. Ho visto la sua fidanzata una sola volta. Quella è la vita loro, sono fatti loro non miei: mio figlio è in grado di scegliere di chi innamorarsi.”. Insomma, ancora una volta Maria dimostra di essere una donna di grande maturità. E la mamma che tutti noi vorremmo!