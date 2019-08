Ecco una foto di Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, da bambina: riconoscerla è praticamente impossibile, ecco di cosa parliamo.

Con un nome di origini straniere ma esclusivamente napoletana, Nilufar Addati è stata una delle troniste più belle ed affascinanti di Uomini e Donne. Occhi verdi e lunghi capelli biondo cenere, la giovane studentessa ha letteralmente spiazzato e conquistato tutti. Tanto da riscuotere, infatti, un successo davvero spropositato. Nonostante, infatti, il suo percorso televisivo sia terminato da un pezzo, Nilufar continua ad essere molto seguita anche sui social. Soprattutto, su Instagram. Dove, tra l’altro, è diventata un’affermata influencer. È proprio qui, inoltre, che, pochissime ore fa, ha pubblicato una foto da bambina. Diamo un’occhiata da vicino. Anche se, vi anticipiamo, la trasformazione è davvero incredibile.

Nilufar Addati da bambina: ecco la foto

Da quando il percorso di Nilufar Addati a Uomini e Donne è terminato, la giovane napoletana non si è fermata praticamente mai. Tra studio e lavoro, la ragazza ha una vita molto movimentata e frenetica. Tanto che, proprio per impegni lavorativi, è stata costretta, pochi mesi fa, a trasferirsi in una casa tutta sua a Roma. Della sua ‘nuova vita’ Nilufar ne da ampio sfoggio. Numerose, infatti, sono le foto o video che la napoletana pubblica quotidianamente su Instagram. Ed è proprio qui che, come dicevamo precedentemente, l’ex tronista ha pubblicato una tenera foto da bambina. Così come adesso, Nilufar viene immortalata in estate. E, tra l’altro, con un costume da bagno davvero adatto alla sua età. Ebbene. Com’è cambiata in questi anni la napoletana? Beh, guardando con attenzione la foto, si nota chiaramente la differenza. Diciamo che, riconoscerla è davvero impossibile. Eppure, nonostante gli anni, la napoletana ha mantenuto dei tratti ‘distintivi’. Quali? Beh, sicuramente la faccia da ‘smorfiosa’ e una dolcezza davvero innata. Sbagliamo? In ogni caso, comunque, Nilufar è sempre stata, come lo è tuttora, davvero speciale.

