I due ex concorrenti di Temptation Island, Nunzia ed Arcangelo sono ritornati insieme? La giovane napoletana chiarisce tutto.

Adesso è tutto più chiaro. In seguito alla segnalazione che vi avevamo riportato pochi giorni fa su Nunzia ed Arcangelo di Temptation Island, la giovane napoletana ha deciso di fare chiarezza. E di raccontare, soprattutto, tutta la verità. Ma procediamo con ordine. La coppia decide di partecipare al programma di Maria De Filippi dopo ben 13 anni di fidanzamento. Ma, soprattutto, per testare la loro fiducia, il loro amore. Ebbene. Dopo pochissime settimane all’interno del villaggio ed, in seguito, al falò di confronto finale, la coppia decide di uscire separata dal programma. Da quel momento, quindi, i due ragazzi non si sono più rivisti, se non per un chiarimento ‘veloce’. Eppure, pochi giorni fa, sono stati beccati insieme. Ecco tutta la verità.

Nunzia ed Arcangelo di Temptation Island di nuovo insieme? Lei chiarisce ogni cosa

Pochissimi giorni fa, vi avevamo parlato di quando, tramite alcune Instagram stories di Antonella Fiordelisi, sono stati beccati insieme Nunzia ed Arcangelo. Certo, non apparivano inquadrati nello stesso momento. E, soprattutto, nello stesso video. Ma comunque erano nello stesso gruppo. Perciò, in moltissimi hanno pensato che i due giovani ragazzi fossero ritornati insieme. O, perlomeno, che ci fosse qualcosa in corso. Ecco. A rispondere a tali dubbi ci pensa Nunzia stessa. La quale, tramite una serie di Instagram stories di alcune ore fa, ha raccontato tutta la verità. Chiarendo, quindi, ogni cosa. Stando a quanto si apprende, i due ragazzi erano sì insieme, ma non c’è nulla di più. Certo, Nunzia dichiara che, dopo 13 anni di fidanzamento, è ovvio che si siano salutati. E che abbiano avuto un piccolo ‘approccio’. Ma non si tratta affatto di riavvicinamento in corso. Anzi. La ragazza, infatti, conclude di essere pronta per le sue vacanze.

Per ulteriori news su Nunzia ed Arcangelo –> clicca qui