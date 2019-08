Stefano De Martino, dedica da brividi e promessa per Belen Rodriguez scritta sullo specchio: lei svela tutto attraverso una story di Instagram.

È una delle coppie più amate di sempre. Il loro ritorno di fiamma ha fatto impazzire tutti. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme da qualche mese e oggi più innamorati che mai. La coppia si mostra sempre più affiatata e unita sui social. E le continue indiscrezioni su una presunta gravidanza di Belen non fanno altro che entusiasmare i fan della coppia. Ai quei la showgirl argentina ha mostrato la bellissima dedica che il suo dolce marito le ha lasciato sullo specchio. Parole dolcissime e una promessa da brividi. Scopriamo di più!

Potrebbe interessarti anche:

Stefano De Martino scrive una promessa a Belen sullo specchio: “Tuo per sempre”

Belen e Stefano sono più innamorati che mai. La bellissima argentina e il suo ballerino preferito incantano i followers giorno dopo giorno. Foto, video, stories: attimi divertenti e romantici, che la coppia ama condividere con i suoi fedelissimi fan. E quello che ha pubblicato poche ore fa la Rodriguez non è di certo passato inosservato. Una dedica da brividi, lasciata da Stefano sullo specchio. E una promessa finale, che fa emozionare. Date un’occhiata:

Un gesto dolcissimo, quello di Stefano, che ha colpito la Rodriguez. Che non ha esitato a mostrare al suo pubblico la dedica al miele del suo maritino. Con tanto di promessa: “Tuo per sempre”. Una dedica da brividi, quella di De Martino, lasciata sullo specchio della casa a Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze con Belen e il loro piccolo Santiago. Un gesto che arriva proprio in delle ore ‘calde’ per la coppie: sul web non si parla d’altro che della possibile dolce attesa della Rodriguez. Nulla ancora di ufficiale. Quel che è certo è che Stefano è pazzo d’amore per la sua Belencita!