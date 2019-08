L’ex fidanzato di Valentina Vignali, Stefano Laudoni e la sua attuale compagna si immortalano completamente nudi su Instagram: ecco la foto ‘bollente’.

Reduce da una recente polemica con Valentina Vignali, Giorgia Crivello ha pubblicato una foto su Instagram insieme al suo fidanzato Stefano Laudoni, nonché ex compagno dell’ex concorrente del Grande Fratello, davvero bollente. Perché? La risposta è davvero semplice: i due giovani ragazzi, infatti, decidono di immortalarsi completamente nudi. Come le loro mamme li hanno fatti, insomma. Certo, non c’è nulla di scandaloso. Anche perché entrambi, proprio per evitare lo ‘scandalo’, hanno deciso di coprire le loro fattezze con alcuni adesivi. Eppure, lo scatto ‘bollente’ ha fatto il giro del web. Siete curiosi di conoscerlo anche voi? Vi accontentiamo immediatamente.

Stefano Laudoni e Giorgia nudi su Instagram: l’immagine è davvero bollente

Abbiamo sentito parlare spesso di loro. Soprattutto, durante l’esperienza di Valentina Vignali nella recente edizione del Grande Fratello. Perché? Ricorderete, senza alcun dubbio, che la giovane cestista, infatti, non è altro che l’ex fidanzata di Stefano Laudoni. Ed, infatti, numerose volte, la giovane modella ha raccontato la sua storia ai suoi compagni di viaggio. I due ragazzi, ormai, si siano lasciati da un pezzo, eppure entrambi hanno ritrovato la felicità. Valentina accanto a Lorenzo Orlandi. Stefano, invece, accanto a Giorgia Crivello. Sono fidanzati da più di un anno il buon Laudoni e la giovane ragazza, eppure appaiono davvero innamorati, spensierati e, soprattutto, uniti più che mai. Lo testimoniano, tra l’altro, le numerose foto che entrambi, sui rispettivi profili Instagram, pubblicano costantemente. L’ultima risale a poche ore fa. Quando Giorgia, tramite un’Instagram stories, ha pubblicato una foto davvero bollente insieme al suo compagno. Come dicevamo precedentemente, entrambi sono completamente nudi. Certo, Stefano copre il suo Lato B con un adesivo. Eppure, è praticamente visibile ad occhio nudo la complicità e la passione che c’è tra i due giovani ragazzi.

