Taylor Mega ha fatto delle storie Instagram in cui racconta un incredibile retroscena sul suo passato: le sue parole sono forti e fanno riflettere.

Taylor Mega è sempre molto diretta e senza peli sulla lingua nelle sue esternazioni. Bellissima e sensuale come poche, ama mostrarsi al suo pubblico senza filtri, evidenziando di solito il suo lato sexy e anche il lusso e gli ‘eccessi’ che caratterizzano ormai la sua vita quotidiana. Ma stavolta l’influencer ha regalato ai followers una rivelazione sul suo passato, parlando di argomenti ben più profondi e personali: vediamo insieme cosa ha condiviso con il pubblico la bella Taylor.

Taylor Mega, le parole a cuore aperto su Instagram: incredibile retroscena sul suo passato

Taylor Mega è solita condividere sui social foto e video che mettono in mostra la sua bellezza e sensualità, o momenti di relax in vacanza. Sempre attenta alla sua forma fisica, l’influencer si lascia immortalare spesso anche durante le sue sedute di allenamento in palestra o di trattamenti estetici a cui si sottopone. Questa volta, però, la bella Taylor ha mandato un messaggio completamente diverso ai suoi followers, parlando di un particolare retroscena del passato. Ma andiamo con ordine.

Taylor ha prima chiesto ai fan dove si trovassero in vacanza, ma poi, avendo riscontrato dai direct che molti di loro non hanno la possibilità di fare una vacanza per questioni economiche o per impegni lavorativi, l’influencer ha voluto rassicurarli, dicendo loro che non è obbligatorio andare fuori ad agosto. ‘Ci sono cose ben più importanti di una vacanza nella vita‘, ha dichiarato, e ha poi raccontato che quando era una ragazza semplice che lavorava e non riusciva ad andare in vacanza ad agosto, anche una grigliata con i genitori rappresentava per lei un momento importante, di svago e relax. Parole profonde e un invito a tornare ai vecchi valori, insomma, da parte della Mega, che si è mostrata ai fan in maniera decisamente inedita. E a voi piace Taylor in questa nuova veste?

