Antonella Clerici condivide con i fan alcuni momenti della sua vacanza familiare in Francia: piovono commenti pieni di ‘invidia’ per un particolare che proprio non va giù.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Volto storico de ‘La Prova del Cuoco’, ha deciso di prendersi una pausa momentanea dalla tv, per dedicarsi alla famiglia, ma a quanto pare non la rivedremo presto sul piccolo schermo, almeno in Rai. Nel frattempo, però, la conduttrice si gode questo momento di relax lontano dalle scene e lo dedica tutto a sua figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone, con cui sta trascorrendo una vacanza da sogno in Francia, precisamente in Normandia. La conduttrice condivide alcuni momenti della sua vacanza con il pubblico, ma qualcosa non è andato giù ai followers: ecco cos’è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Antonella Clerici in vacanza, ecco cosa ha scatenato l’invidia dei fan

Antonella Clerici si trova in vacanza con la famiglia in Normandia. Una vacanza relax, ma anche piena di movimento, come le lunghe passeggiate in montagna con il compagno e le lezioni di ippica della figlia Maelle. Momenti indimenticabili per la conduttrice, che però ha scatenato l’invidia dei fan per un particolare dettaglio: il clima. La Normandia, infatti, ha delle condizioni meteo completamente diverse da quelle italiane, e l’ultimo post della Clerici su Instagram lo dimostra ampiamente.

Maniche lunghe e thé caldo per la Clerici, che descrive quello della Normandia come il suo clima ideale, scatenando i commenti dei followers che si trovano in questo momento in Italia a soffrire il caldo, con temperature record.

Da Nord a Sud, l’Italia sta vivendo un momento di caldo terribile e davvero difficile da sopportare, come dimostrano i commenti alla foto di Antonella Clerici, che invece si trova al fresco, anzi con un clima addirittura invernale. Basti guardare la sua ultime story su Instagram per averne ulteriore conferma.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI