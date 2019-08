Astrologia: ecco quali sono i segni zodiacali che soffrono di più per il comportamento degli altri, magari anche un solo gesto…

L’astrologia è sicuramente uno degli argomenti che più affascinano le persone: ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche e, talvolta, ci si può divertire a conoscere l’affinità con altri segni, oppure si possono riscontrare alcune particolarità nel carattere di una persona che combaciano proprio con il suo modo d’essere secondo gli astri. Insomma, tutto molto affascinante. Oggi, vi parliamo di alcuni segni che possono veramente star male per un vostro gesto, una risposta sgarbata, una telefonata o un messaggio whatsapp che non arriva. In base a quanto leggiamo su Wikipedia, possiamo dirvi che i segni d’acqua sono quelli più malinconici. Quelli più ‘profondi’, che possono veramente essere ‘colpiti’ da ogni minimo gesto che qualcuno compie nei loro confronti.

I segni zodiacali che soffrono anche per un piccolo gesto

I segni d’acqua: sì, proprio loro, sono quelli che stanno male per il comportamento degli altri. Sono lunatici e spesso alternano la malinconia all’allegria. Sono anche molto romantici: cercano l’amore in ogni forma e soprattutto odiano la violenza. Ma sono anche i segni più profondi, quelli che psicologicamente possono stare a rimuginare per ore e anche giorni su un piccolo gesto che, magari, un segno più ‘superficiale’, ha fatto senza pensarci troppo.

I segni d’acqua: scorpione, pesci e cancro, sono quelli più sensibili. Seri, profondi, ma anche intuitivi e molto intelligenti. Spesso riescono a capire cosa si cela dietro il gesto di qualcuno e questa forte sensibilità li porta a star male. Spesso, come sappiamo, il guardare oltre, oppure in profondità, può darci dei dispiaceri enormi. Ecco, i segni d’acqua sono un po’ così: puoi farli felici con una rosa, un fiore, un gesto inaspettato. Ma allo stesso tempo puoi ferirli gravemente con una leggerezza. Un gesto che magari hai compiuto senza pensarci e senza volergli fare del male.

