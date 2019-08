Aurora Ramazzotti torna prima dalle vacanze con il suo Goffredo per un’emergenza: l’inconveniente spiacevole in aeroporto e l’arrabbiatura

Aurora Ramazzotti su Instagram racconta della sua ennesima avventura durante queste vacanze estive in Grecia. Questa volta, però, fa veramente preoccupare i suoi fan: “Per un’emergenza io e Goffredo abbiamo dovuto anticipare la partenza. Dovevamo partire il 16, invece stiamo partendo oggi. O meglio, ci stiamo provando”. Nelle storie è evidentemente arrabbiata e lascia tutti col fiato sospeso parlando di un’emergenza senza precisare di cosa si tratti. Lei e il suo fidanzato Goffredo hanno dovuto anticipare il ritorno in Italia ed hanno riscontrato dei problemi con la compagnia aerea.

Aurora Ramazzotti parla di un’emergenza. Purtroppo, a quanto pare, c’è stato un imprevisto per il quale lei e Goffredo Cerza hanno dovuto anticipare il rientro in Italia e quindi a Milano. Non sappiamo di che tipo di emergenza si tratti, ma di sicuro nessuno può dirsi tranquillo dopo le storie che ha appena postato su Instagram la bella figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Insomma, non si sa nulla di più sull’entità dell’emergenza che li avrebbe costretti ad anticipare la fine delle vacanze. Tuttavia, gli imprevisti non finiscono qui. Con il suo fidanzato ha dovuto pagare un supplemento per anticipare la partenza ma, al tempo stesso, si ritrova bloccata in aeroporto senza sapere se e quando partirà. Molto arrabbiata, ha postato tutto sui social scagliandosi contro la compagnia aerea in questione.

“Faccio un casino”

Di solito prende tutto con filosofia. Insomma, anche quando ha noleggiato una bici ritrovandosi a dover affrontare salite immense ha affrontato tutto col sorriso. Stavolta, invece, Aurora pare molto agitata e nervosa. Prova a smorzare un po’ i toni con una storia in cui si mette con le spalle appoggiate al frigorifero dell’aeroporto per combattere il caldo: “Se qualcuno mi dice qualcosa faccio un casino”. Beh, no, proprio non riesce a calmarsi. Magari nelle prossime ore proverà a tranquillizzarsi e ci informerà sull’accaduto.