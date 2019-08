Briatore apre alla politica: “Potrei dire di sì, ma ad una condizione”

Flavio Briatore pensa di entrare in politica: secondo quanto sostiene, potrebbe aiutare il Paese a ‘risorgere’ grazie al turismo.

Flavio Briatore prende posizione sulla situazione politica attuale e si dice favorevole, come ha sempre fatto, all’operato di Salvini. Anzi, stavolta si sente di condividere così tanto la strategia del Vice Premier che si è detto pronto a scendere in campo con lui. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Il Foglio: “Potrei dire di sì, a patto di essere messo nelle condizioni di fare le cose. Il tempo è prezioso, specie alla mia età. Se ne sottraggo un po’ a mio figlio e alla mia famiglia, non voglio sprecare le giornate in commissioni inutili a sentire idioti che non hanno mai viaggiato in vita loro”. Insomma, sembra avere le idee chiare Flavio Briatore. Vuole essere messo in condizione di lavorare come meglio crede, senza perdere tempo che – come spiega – soprattutto ad una certa età diventa prezioso.

Flavio Briatore apre alla politica

Flavio Briatore è un uomo dal grande carisma, questo è risaputo. Milionario, imprenditore di successo, ha creato e ancora oggi crea lavoro grazie alle sue imprese. Per il suo movimento avrebbe già qualche idea. Anzi, forse più che un’idea, un piano preciso: “Fosse per me eliminerei immediatamente il reddito di cittadinanza e darei agli imprenditori la possibilità di assumere giovani alle medesime condizioni”.

Non è la prima volta, inoltre, che Briatore si esprime a favore dell’operato di Salvini in Italia. Lo fece già qualche mese fa e adesso, invece, ha dichiarato: “Matteo è uno dei più preparati, è un bravo comunicatore. Adesso fa bene a starsene un po’ fuori, ha solo quarant’anni e una vita davanti”.

Puntare sul turismo

Briatore è un imprenditore che ha creato tanti posti di lavoro facendo business nel campo del turismo. E’ per questo, probabilmente, che batte molto sull’intraprendere delle strade che portino a favorire l’arrivo di investitori esteri nel campo del turismo, abbattendo tasse, normative e costi che al momento non portano benefici al paese.