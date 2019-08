Alessandra Amoroso oggi compie gli anni: il meraviglioso messaggio scritto su Instagram per il suo compleanno fa commuovere tutti. Ecco cosa ha pubblicato.

Oggi lunedì 12 agosto Alessandra Amoroso compie 32 anni. La famosa cantante nata nel programma di Amici e che oggi scala le classifiche italiane con le sue hit è amata davvero da tutti. Non solo per la sua voce ed i suoi testi: ciò che la rende unica è il suo carattere dolce ed esplosivo. Nel giorno del suo compleanno si è dedicata un post su Instagram in cui si racconta in poche parole e si augura un nuovo anno ricco di emozioni! Non mancano gli auguri dei fan e delle persone a lei care. Vediamo di che si tratta.

Alessandra Amoroso compleanno: il post su Instagram riempie di gioia tutti

Un meraviglioso sorriso ed alcuni bicchieri di spumante per brindare: si mostra così Alessandra Amoroso che oggi compie 32 anni. Nella notte ha festeggiato insieme a pochi intimi. Su Instagram ha dedicato un post al suo giorno speciale con uno scatto e un bellissimo messaggio: “…beh allora: tanti auguri a me,al mio entusiasmo,al mio pigiama,alle mie occhiaie e a sto prosecchino che mi da la buona notte! Evviva la vita e l’inizio di una nuova era!

PS:dai,domani metterò una foto decente! Ahahhaha”.

Per questo giorno speciale non sono mancati gli auguri delle persone a lei care come il fidanzato, Stefano Settepani, che ha pubblicato una sequenza di scatti con “Tanti auguri amore mio” come didascalia. Anche la sua cara amica e collega, Emma Marrone, ha pubblicato un IG story in cui augura un buon compleanno alla cantante. Non mancano chiaramente tutti i messaggi dei suoi fan e di altri personaggi famosi come Bianca Guaccero, Tony Maiello, Rita Dalla Chiesa, Bianca Atzei.