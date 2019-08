Eliana Michelazzo, nuovo amore in arrivo dopo la bufera del caso ‘Pamela Prati’? L’indiscrezione fa il giro del web.

È stata una delle protagoniste assolute del caso mediatico dell’anno. Parliamo di Eliana Michelazzo, ex agente e amica di Pamela Prati. Coinvolta nell’assurda vicenda delle finte nozze tra la Prati e Mark Caltagirone, abbiamo visto spesso Eliana in tv a raccontare anche della sua vita sentimentale. Che non è stata proprio ‘normale’: la Michelazzo afferma di essere stata sposata per 10 anni con un certo Simone Coppi, un uomo virtuale che non ha mai visto. Ma, oggi, quella bufera sembra essere passata. E per Eliana potrebbe esserci addirittura un nuovo amore. Si chiama Daniele e si trova con lei in Sardegna. Scopriamo di più.

Eliana Michelazzo, nuovo amore in arrivo? In Sardegna con Daniele

Eliana Michelazzo ha ritrovato l’amore? Potrebbe essere proprio così. Ma, stavolta, niente chat e computer. Il ragazzo, in carne ed ossa, si chiama Daniele e secondo quanto riporta VeryInutilPeople, i due si sarebbero conosciuti a Ibiza un po di tempo fa, grazie a un amico in comune. Una voce di gossip che potrebbe rimanere tale. Nulla di ufficiale, insomma. Ma Daniele appare anche nelle Instagram Stories della bella Eliana, con cui sembra avere un bel feeling. Eccoli insieme in un noto locale della Costa Smeralda:

I due si trovano insieme in un locala, ma secondo l’indiscrezione lanciata da VeryInutilPeople la ‘coppia’ è stata beccata anche sulla spiaggia del Piccolo Pevero. Insomma, nulla di ufficiale. Potrebbe trattarsi di una semplice amicizia. Non ci resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Occhi puntati ai loro profili di Instagram!