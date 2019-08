Chi è Flavio Briatore? Ecco tutto quello che occorre sapere sul ricco imprenditore: dagli esordi fino alle storie d’amore con due modelle internazionali.

È, senza alcun dubbio, un personaggio di spicco Flavio Briatore. Ricco imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci, è stato tantissime volte al centro dei riflettori soprattutto per i suoi affari. Ebbene. Ma conoscete proprio tutto di lui? Ecco tutto quello che occorre sapere. A partire, quindi, dalla sua età, il suo esordio nel mondo dell’imprenditoria, la sua carriera ed, ovviamente, anche la sua vita privata.

Chi è Flavio Briatore: la sua età e la sua carriera

Flavio Briatore è nato a Verzuolo, in provincia del Piemonte, il 12 aprile del 1950. Figlio di maestri di scuole elementare, la sua carriera scolastica non è stata affatto eccellente. Alle superiori, infatti, è stato bocciato per ben due volte. Tanto ad arrivare a conseguire il diploma tramite privatista. La sua carriera da ‘imprenditore’ inizia davvero prestissimo. Subito dopo aver terminato i suoi studi, infatti, il giovane aprirà un ristorante tutto suo. Che, ben presto, sarà costretto a chiudere per mancanza di disponibilità economica. Da quel momento, la sua carriera è completamente in ascesa. Dapprima interessato all’ambiente della Borsa, all’ambiente discografico ed, infine, all’ambiente dell’abbigliamento, Flavio Briatore ‘sbarca’ nel mondo della Formula 1, dapprima a capo della scuderia ‘Benetton’ e poi ‘Renault’. Soltanto nel 2009, dopo svariati successi, il piemontese si allontanerà definitivamente da questo mondo. Per dedicarsi, poi, all’imprenditoria vera e propria. Attualmente, infatti, è titolare di numerosi locali e di un resort in Kenya. Che, ovviamente, sono mete principali di numerosi personaggi pubblici.

La vita privata del ricco imprenditore piemontese

Nella sua vita privata, Flavio Briatore vanta relazioni con donne davvero bellissime. Dal 1998 al 2001 è stato, infatti, legato alla modella britannica Naomi Campbell. Successivamente, ha avuto una breve relazione con la modella tedesca Heidi Klum. Da cui è nata, nel 2004, una figlia. Prima che nascesse la bambina, la loro storia era terminata. Perciò, Briatore si è sempre opposto al test di paternità. Ed, infine, dal 2007 al 2017 è stato legato alla modella calabrese Elisabetta Gregoraci. Da cui è nato, nel 2010, Nathan Falco. Tuttavia, la vita di Flavio non è stata tutta rose e fiori. Nel 2006, infatti, gli viene diagnosticato, in una clinica del Minnesota, un tumore maligno al rene sinistro. Perciò, decide di operarsi per asportare tale malattia a Roma. L’operazione va alla grande.

