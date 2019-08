Francesca De André ha replicato su Instagram alle parole di Gennaro Lillio sulla fine della loro storia: l’incredibile retroscena su Giorgio Tambellini, ‘devo vederlo’.

Francesca De André è un personaggio molto chiacchierato e che da sempre fa discutere. Prima il suo carattere particolarmente forte e a volte aggressivo venuto fuori al Grande Fratello ha diviso l’opinione pubblica. Ora, la fine della sua storia con Gennaro Lillio, annunciata da lui con un lungo sfogo sui social, è nel mirino del gossip, anche per il suo ‘segui’ su Instagram all’ex Giorgio Tambellini: ora però è arrivata la replica di Francesca a Gennaro, e con essa le motivazioni del ‘riavvicinamento’ a Giorgio. Andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo.

Francesca De André, la replica a Gennaro: ‘Giorgio? Voglio vederlo’

Francesca De André non ha peli sulla lingua, si sa. Forte e a volte eccessiva nelle sue esternazioni è sempre genuina e vera in quello che fa. Anche stavolta la De André non si è nascosta ed è uscita allo scoperto su Instagram, parlando della fine della storia con Gennaro, anche per rispondere alle ‘accuse’ di lui. Lungo sfogo nelle stories da parte della ragazza, che ha precisato di essersi sentita costretta a replicare al suo ormai ex ragazzo, anche se avrebbe preferito aspettare un po’ di più per metabolizzare meglio la situazione. Secondo Francesca le parole di Gennaro sono dettate dalla rabbia e dall’esasperazione, lei lo definisce un ragazzo d’oro, ma a quanto pare le differenze caratteriali tra i due sono risultate insuperabili.

Nel suo post, Gennaro dice che Francesca gli ha mancato di rispetto e che è stato lui a lasciarla, ma la ragazza nega e svela che le cose sono andate in maniera diversa, anche se questi dettagli a suo dire non sono importanti. Nulla contro Lillio da parte della De André, che ha spiegato anche la questione di Giorgio Tambellini. ‘Non sono una che lascia in sospeso le cose importanti, voglio un confronto con lui lontano dalle telecamere’. Francesca ha ricominciato a seguire l’ex su Instagram perché intende rivederlo per chiarire le cose rimaste in sospeso dopo il Grande Fratello. ‘Avrei voluto incontrarlo prima, ma non l’ho fatto per rispetto di Gennaro’.

