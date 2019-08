In seguito alla foto hot di Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, la giovane ragazza ha ricevuto numerose critiche social: ecco la sua dura replica.

È ancora sotto i riflettori, Giorgia Crivello. Ebbene si. Dopo lo scontro social con Valentina Vignali, ex fidanzata di Stefano Laudoni, la giovane ha di nuovo trovato come essere al centro dell’attenzione. Proprio ieri, infatti, vi avevamo parlato di una particolare foto che Giorgia ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La coppia si fotografa allo specchio di un bagno completamente nudi. Certo, non si vedeva praticamente nulla. Perché, come dicevamo nel nostro articolo, Stefano aveva preferito coprire le sue fattezze con un adesivo. A nulla è valso questo gesto, però, perché, da quanto si evince, sembra che entrambi abbiano ricevuto numerose critiche. Inevitabile, quindi, la dura replica della giovane. Ecco cosa scrive su Instagram.

Giorgia Crivello: la dura replica a chi critica la foto hot con Stefano

È sempre stata così, Giorgia Crivello. L’attuale fidanzata di Stefano Laudoni, infatti, non ha mai avuto ‘paura’ di mostrare il suo carattere. Ed, infatti, lo ha dimostrato ampiamente in seguito allo scontro su Instagram con Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello nonché ex fidanzata del suo attuale compagno Stefano Laudoni. E lo ha dimostrato anche pochissime ore fa. Quando, in seguito alla pubblicazione di una foto bollente insieme al suo fidanzato, la ragazza, evidentemente, ha ricevuto numerose critiche. Certo, sono nudi in suddetto scatto, ma non si vede praticamente nulla. Eppure Giorgia, per placare una polemica assurda ed inutile, ha voluto duramente replicare su Instagram.

“Noi siamo così: selvaggi, spontanei e veri”, dichiara Giorgia per ‘giustificare’ la foto bollente con il suo fidanzato. Ma non solo. Perché la giovane ragazza conclude dicendo che, nonostante le critiche, lei continuerà a pubblicare e condividere foto che più le piacciono. Insomma, un bel caratterino, no?

