Pochissime ore fa, Giulia De Lellis è ritornata a parlare del suo libro: ecco lo spoiler raccontato dall’influencer che parla della sua copertina.

Anche questa volta Giulia De Lellis non ha deluso le aspettative dei suoi fan. Pochissime ore fa, infatti, l’influencer romana è ritornata a parlare su Instagram del suo libro. Svelando qualche altro piccolo spoiler. “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, sarà messo in vendita in tutte le librerie dal 17 settembre. Perciò, l’autrice non può parlarne ampiamente. Ma, come detto più volte dalla romana, può soltanto svelare qualche piccola anticipazione senza scendere, ovviamente, nei dettagli. E così, se nelle settimane precedenti ha parlato di come è nata l’idea del libro e di come è stato il rapporto con Stella Pulpo, co-autrice del libro, Giulia adesso racconta di come è nata la copertina. Ecco cosa racconta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis, nuovo spoiler sul suo libro: com’è nata la copertina

Oltre che nota ed affermata influencer e stilista, Giulia De Lellis è, attualmente, anche scrittrice. Il prossimo 17 settembre, infatti, uscirà il suo primo libro: “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. Di cosa parla? Beh, il titolo è abbastanza esplicativo. L’influencer, come detto più volte, racconterà per la prima volta il tradimento subito da Andrea Damante. Ovviamente, per il momento non si sa nulla di più. È ancora tutto ‘top secret’. Eppure, pochissime ore fa, Giulia, tramite una serie di Instagram stories, ha raccontato com’è nata la copertina del suo libro. Era il 9 Aprile scorso quando, in una stanza di un hotel verone, Giulia consapevole che, a causa dei suoi impegni, non sarebbe riuscita ad avere molto tempo libero, ha trascorso un bel po’ di ore, insieme alla sua troupe accorsa in suo aiuto, per realizzare degli scatti formidabili per la copertina. “Abbiamo fatto miliardi di prove e di foto”, racconta Giulia. Spiegando anche di essere stata indecisa fino all’ultimo minuto su quale foto inserire. Addirittura, dichiara di aver pensato anche ad un primo piano in bianco e nero. Quella classica per le biografie, insomma. Fino a quando, poi, dopo averne vista una, che poi si rivelerà essere la sua copertina, Giulia si è completamente innamorata. Perché, conclude l’influencer, racchiude appieno il suo mondo.

