Con quest’ultima foto su Instagram, Giulia Salemi incanta completamente Instagram: è a bordo piscina in una posa sexy, ma un dettaglio cattura l’attenzione.

Questa estate per Giulia Salemi è senza alcun dubbio davvero molto particolare. Terminata la sua storia d’amore con Francesco Monte, la giovane modella italo persiana si è completamente buttata a capofitto nel lavoro. Era, probabilmente, l’unica soluzione per poter ‘scappare’ da tutti i cattivi pensieri che attanagliavano la sua testa. Eppure, adesso sembra che la ‘tempesta’ sia passata. Perché, attualmente, Giulia appare davvero serena ma, soprattutto, in gran forma. Lo testimonia, tra l’altro, l’ultimo scatto pubblicato dall’ex concorrente del Grande Fratello su Instagram. È a bordo piscina con un sensualissimo costume nero, eppure si nota chiaramente un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Salemi a bordo piscina: posa sexy, ma spunta un dettaglio ‘clamoroso’

Giulia Salemi vanta di una bellezza davvero spropositata. Il suo successo sarà anche determinato da questo, bisogna ammetterlo. Lo testimoniano le numerose foto che, quasi costantemente, la modella pubblica su Instagram. La sua gallery, infatti, ne è piena. E, tra l’altro, le foto sono davvero diverse tra di loro. Eppure, tra le tante, quest’ultima pubblicata poco fa ha sicuramente catturato l’attenzione di tutti senza alcun dubbio. Perché? Semplice! In suddetta foto, Giulia è davvero divina. Curiosi di vederla? Diamo un’occhiata insieme:

Da come si può vedere quindi, l’ex concorrente del Grande Fratello assume una posa davvero ‘sexy’. La classica posa da modella, insomma. Non a caso, infatti, Giulia lo è. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un dettaglio che inevitabilmente spunta. All’altezza del coscia, infatti, si intravede chiaramente una striscia di pelle molto più chiara rispetto alla parte restante. Cosa sarà? Beh, la risposta è davvero semplice: è il segno dell’abbronzatura. Evidentemente, nei giorni scorsi, Giulia avrò indossato il classico bikini che, prendendo il sole, le ha portato questi ‘segni’.

Per ulteriori news su Giulia Salemi –> clicca qui