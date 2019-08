Ilary Blasi: numero di scarpe, animali domestici, cibo preferito e progetti familiari della moglie di Francesco Totti, pronta per un nuovo programma tv.

Ilary Blasi è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Pilastro di Mediaset ormai da anni, viene scelta per condurre alcuni dei programmi più seguiti delle Reti tv. Sposata da 14 anni con Francesco Totti, ex dirigente della Roma, è anche una premurosa moglie e mamma di tre splendidi bambini, Cristian, Chanel e Isabel. Una famiglia invidiabile, quella di Ilary, che ancora oggi è innamoratissima del marito, nonostante i tanti anni insieme. Ma quali sono i gusti alimentari, i dettagli sulla vita quotidiana e i progetti familiari futuri della conduttrice? Scopriamoli insieme.

Tutto su Ilary Blasi: cosa mangia, che numero di piede ha e cosa le piace fare

Ilary Blasi è una donna molto aperta e simpatica. Le sue storie su Instagram sono spesso e volentieri esilaranti, perché alla conduttrice piace divertire e divertirsi, e lo fa in modo semplice e genuino. Ma cosa fa nel suo quotidiano? Ilary è riservata, perciò è difficile conoscere molti dettagli sul suo quotidiano e su quello che le piace fare. Sappiamo però che ha il 38 come numero di scarpe e che le piace molto mangiare, infatti si allena tanto per rimanere sempre in forma. A differenza di quello che si potrebbe pensare vedendola così magra e soda, infatti, ama mangiare la parmigiana di melanzane, che è il suo cibo preferito, e non rinuncia a una buona pizza, preferendola al sushi. Una persona semplice la nostra Ilary, che trascorre il suo tempo anche solo giocando a Burraco con il marito, del quale si definisce chiaramente più forte, o anche facendosi il solletico a vicenda, visto che lei lo soffre moltissimo. Amante degli animali, Ilary ha in casa un cane, un gatto e due caprette

Ilary Blasi e i progetti per il futuro in tv e in famiglia

Ilary Blasi è una mamma adorabile. Da sempre molto dedita alla famiglia, riceve tantissimi complimenti ogni giorno dal pubblico per il suo splendido nucleo familiare. Mamma di tre ragazzini bellissimi, intende fermarsi qui con i figli, perché, come si dice, tre è il numero perfetto. Tanta televisione nei suoi progetti, anche con qualche novità, come ‘Giochi senza frontiere’, che andrà in onda a settembre, condotto proprio da Ilary, con la collaborazione di Alvin. Un programma che ricorda il passato, e che la conduttrice riporterà nelle case degli italiani. Niente più figli, dunque, nel futuro di Ilary, ma ancora tanto amore con il marito Francesco Totti, con cui sta ormai da 17 anni, e magari un bel viaggio in Australia, che Ilary sogna di visitare.

