Davvero senza freni Ilary Blasi, pochissimi istanti fa, la conduttrice ha lanciato una ‘sfida’ ai suoi sostenitori: risponderà alle domande private.

Non smette mai di stupire, Ilary Blasi. E così, pochissimi istanti fa, la bella conduttrice ha lanciato una vera e propria ‘sfida’ ai suoi numerosi ed affezionati fan. Di che cosa parliamo? In questi ultimi anni, sta impazzando tra i Vip, e non solo, la ‘moda’ di farsi fare delle domande dai loro sostenitori. Una trovata davvero geniale, ammettiamolo. Anche perché, soltanto in questo momento, si ha un vero e proprio ‘tu per tu’ con il proprio beniamino. Si può chiedere di tutto. Ovviamente, le domande non sono pubbliche. Soltanto il personaggio a cui le rivolgete, infatti, potrà vedere. E, successivamente, scegliere di rispondere. La sua risposta, però, è visibile a tutti. Ecco. È proprio questo che, poco fa, Ilary ha deciso di annunciare ai suoi fan. Insomma, la conduttrice è pronta a scatenarsi e ad essere completamente senza freni.

Ilary Blasi senza freni: ecco la sua risposta alle domande ‘private’

Il successo di Ilary Blasi è davvero spropositato. Ovviamente, dalla sua parte c’è una smisurata bellezza e bravura ma anche, e soprattutto oseremmo dire, una spontaneità, simpatia ed ilarità davvero unica. La moglie di Francesco Totti non è affatto la classica Vip, bensì ‘una di noi’. Lo ha dimostrato in più occasioni. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, come dicevamo precedentemente, ha deciso di aprire il suo cuore ai suoi sostenitori. Pochissimi minuti fa, infatti, la conduttrice ha pubblicato, tramite un’Instagram stories, una sua foto con la classica dicitura social ‘Fammi una domanda’. Ecco. Ne vedremo sicuramente delle belle. Perché, siamo certi, le domande che le verranno fatto saranno davvero ‘private’. Ed Ilary, perciò, sarà ‘costretta’ a rispondere. Al momento, non è stata ancora postata alcuna risposta. Ma, state tranquilli, vi aggiorneremo al più presto.

