Brutto episodio social per Karina Cascella: l’ex opinionista di Uomini e Donne ha ricevuto critiche ed insulti su Instagram, ecco la sua dura reazione.

È vero: Karina Cascella è totalmente abituata ad episodi del genere. Eppure, in questo caso, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha completamente sbottato su Instagram. Non è assolutamente la prime volta, come dicevamo, che la bella napoletana riceve degli insulti o critiche su Instagram. È un personaggio pubblico, lo sappiamo. E purtroppo questo è il prezzo da pagare per la visibilità e il successo. Certo, sempre nei limiti ovviamente. Infatti, quello che è accaduto, pochissime ore fa, a Karina è davvero incredibile. Ecco quanto è accaduto e qual è stata la sua risposta.

Karina Cascella, brutto episodio social: ecco cos’è accaduto

Com’è solita fare, Karina Cascella si è completamente dedicata ai suoi fan. Così come ha fatto pochi istanti fa Ilary Blasi, ieri pomeriggio l’ex opinionista di Uomini e Donne e l’attuale di Barbara D’Urso ha risposto ad alcune domande su Instagram dei suoi sostenitori. Ne sono state davvero tantissime. Lo si evince chiaramente dal numero delle sue stories. Eppure, anche in questo caso, non è affatto mancare un brutto episodio social. Non soltanto, infatti, Karina ha avuto l’opportunità di replicare all’accusa di Teresa Cilia e di svelare qualche retroscena su Paola e Salvatore, ma ha avuto la possibilità di rispondere direttamente ad una sua fan in particolare. Perché? Semplice! Perché è stata pesantemente criticata. Inevitabile, quindi, la risposta di Karina. Che, com’è solita fare, ha saputo rispondere per le rime in via del tutto ironica.

Beh, da come si può vedere quindi, le critiche alla giovane Cascella sono state davvero durissime. Per questo è stato necessario per lei rispondere a tono. Con la speranza, però, che episodi del genere non accadono più.

