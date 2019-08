Taylor Mega ha risposto ad un utente su Instagram: ha raccontato una sua vecchia scenata di gelosia ed ha spiazzato tutti. Ecco cosa ha detto.

E’ una delle influencer più seguite del momento: Taylor Mega è una vera e propria icona per molti non solo per la sua bellezza ed il suo fisico perfetto. La giovane ha un carattere esplosivo e pochi peli sulla lingua: spesso è stata criticata proprio per la sua sincerità. Taylor ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e la sua entrata creò particolare scompiglio nella coppia composta da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Su Instagram la friuliana è molto attiva e permette spesso ai suoi fan di farle domande: ecco un nuovo retroscena sulla sua vita privata.

Taylor Mega racconta una vecchia scenata di gelosia: l’influencer spiazza tutti

Riesce sempre a spiazzare tutti con retroscena sulla sua vita privata. Taylor Mega tramite le “domande” su Instagram ha raccontato una sua vecchia scenata di gelosia che ha lasciato tutti senza parole. Una volta l’influencer friuliana ha distrutto la portiera di una macchina per gelosia. Ha aggiunto di non esser mai stata più gelosa dopo quell’episodio.

Anche Taylor Mega avrà avuto un amore che l’ha portata ad essere gelosa: la sua risposta ha lasciato però tutti a bocca aperta. Un gesto così estremo nessuno se lo sarebbe aspettato: che cosa sarà successo all’influencer per arrivare ad avere una reazione simile?