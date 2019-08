Salmo in concerto a Lignano Sabbiadoro lunedì 12 agosto: ecco tutte le informazioni utili su prezzi biglietti, scaletta, parcheggio

Salmo arriva finalmente con il suo “Playlist Summer Tour 2019” in Friuli Venezia Giulia, un evento attesissimo per i suoi fan: tutto programmato già per lunedì 12, incontrerà tutti alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Ci sarà l’occasione, dunque, per far ascoltare in questo evento Live il suo nuovo lavoro ‘Playlist’, che è ormai in cima alle classifiche di dischi più venduti da settimana. Subito dopo l’evento in programma ad Udine, Salmo tornerà in Sardegna per continuare il suo tour estivo. I fan lo incontreranno di nuovo sabato 17 agosto in piazza Scogli Rossi ad Arbatax, frazione di Tortolì, provincia di Nuoro.

Salmo Lignano Sabbiadoro: orario, biglietti, prezzi, info

Il concerto è per il 12 agosto, sì, ma a che ora inizia? Bene, per quello che siamo riusciti a sapere, dovrebbe essere programmato tutto per le ore 21.15. Attenzione, però, perché l’orario è indicativo e potrebbe esserci anche qualche variazione dell’ultimo minuto. L’appuntamento è alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro.

Hai dimenticato di fare il biglietto? Vuoi comprare quindi il biglietto per il concerto di Salmo a Lignano Sabbiadoro? Ecco, pare ci sia ancora questa possibilità sia dalla piattaforma online di TicketOne sia presso i punti vendita fisici. E il prezzo dei biglietti per Salmo? Quello è di 46 euro. E’ un prezzo unico che comprende già la prevendita.

Dove si trova la Beach Arena? E’ molto semplice raggiungerla, non temete. Basta recarsi sul lungomare di Trieste di Lignano Sabbiadoro. Non preoccupatevi nemmeno per l’auto: ci sono delle aree preposte al parcheggio nelle zone circostanti. Di certo, sarebbe meglio arrivare un po’ in anticipo in zona. In modo da poter capire dove è possibile parcheggiare. E poi non dimentichiamo che è prevista una grande affluenza e per questo, per non rimanere fuori da ogni parcheggio, è meglio anticiparsi un po’.

La scaletta

La probabile scaletta del concerto di Salmo a Lignano Sabbiadoro dovrebbe essere proprio questa. Certo, non possiamo mica preventivare anche qualche piccola variazione. Nel caso dovesse esserci, ecco, si tratterà di una improvvisazione dell’artista:

90min Mic taser Stai zitto Ricchi e morti Giuda Russell Crowe Perdonami L’alba Cabriolet PxM Papparapà Daytona Disobey Hellvisback S.A.L.M.O. 1984 Il cielo nella stanza Killer game K-hole Ho paura di uscire Bud Spencer Gang! Yoshi Marylean Io può No way Sugar FQCMP Walter walzer Ken Shiro Skit Freestyle Orange gulf Machete Bo$$ Star wars Mammastomale

