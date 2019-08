Silvia Provvedi mostra il lato B al mare: la foto ‘hot’ della Donatella fa impazzire i followers di Instagram, scopriamola insieme.

Belle, solari ma soprattutto gemelle. Eh si, parliamo proprio di loro, le Donatella, che con la loro energia e vivacità hanno conquistato il pubblico. Prima ad X Factor, poi al Grande Fratello Vip le sorelle Provvedi si sono fatte amare per la loro spontaneità. Ma non solo. La loro bellezza è innegabile. E se ieri era stata Giulia a incantare i followers con uno scatto mozzafiato, qualche minuto fa ci ha pensato Silvia Provvedi ad infiammare Instagram. Con una foto che non è passata inosservata. Diamo un’occhiata.

Silvia Provvedi, il suo lato B fa impazzire tutti

Giulia e Silvia Provvedi formano il duo de Le Donatella. Su Instagram, le sorelle gestiscono un profilo in comune, in cui amano condividere con i fan gli attimi più salienti delle loro giornate. Ma anche quelli più ‘hot’. Oggi la temperatura sui social è salita grazie a Silvia, che ha postato uno scatto decisamente bollente. Una foto in costume, che mette in risalto il notevole lato B della Provvedi. Guardare per credere:

Una frase romantica, quella scritta dalla bella Silvia come didascalia alla foto. Ma, diciamolo, saranno stati in pochi a soffermarsi sulle parole. L’attenzione dei fan è stata catturata dal fisico scultoreo della Provvedi, che si fotografa di spalle durante una giornata al mare. Uno scatto che, come sempre quando si tratta delle gemelle più amate della tv, ha fatto il pieno di like e commenti. Tutti ricchi di complimenti per Silvia e il ultimo scatto mozzafiato.