La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha ricevuto numerose critiche social per aver mostrato quel ‘dettaglio’: ecco la sua risposta.

Ancora una volta, Sonia Bruganelli, la moglie del famoso e celebre conduttore Paolo Bonolis, è al centro di un’accesa polemica social. Cos’è accaduto? L’imprenditrice, pochissime ore fa, è stata pesantemente criticata su Instagram soltanto per aver pubblicato un video in cui si vedono chiaramente i suoi gioielli di una nota azienda. Ecco. È proprio per questo motivo che, immediatamente, sono giunte critiche e commenti poco piacevoli. E, tra l’altro, non è nemmeno la prima volta. Già in precedenza, infatti, vi avevamo parlato di quanto Sonia fosse stata criticata proprio per essere solita ad ostentare la sua ricchezza. Tuttavia, subito dopo queste critiche, non è tardata affatto la reazione della Bruganelli. Ecco la sua risposta.

Sonia Bruganelli, critiche per aver mostrato quel ‘dettaglio’: ecco la sua risposta

Tutti la conoscono come ‘la moglie di Paolo Bonolis’, in realtà pochi sanno la realtà. Sonia Bruganelli, oltre ad essere una mamma e moglie a tempo pieno, è anche un’affermata imprenditrice. È a capo di una società di casting. Ed, infine, ideatrice di una linea di abbigliamento per bambina. Insomma, Sonia è davvero inarrestabile. Tuttavia, ciò che la contraddistingue dalle altre sue colleghe, è il suo spirito molto social. La giovane donna, infatti, non perde mai occasione di poter interagire sui social con i suoi fan. Ed, infatti, pochissime ore fa, ha condiviso un video che, però, prontamente è stata duramente criticato. Diamo un’occhiata.

Potrebbe trattarsi di un semplice video con un tenero e dolce cagnolino, eppure c’è chi critica ampiamente queste immagini. Perché? Perché, come dicevamo precedentemente, c’è chi, dietro a queste deliziose immagini che descrivono appieno il legame tra Sonia e il suo cane, abbiano visto del ‘marcio’. Stando a quanto si apprende da alcuni commenti, secondo alcuni utenti Instagram, la donna non avrebbe fatto altro che mettere in mostra i suoi preziosi braccialetti. Insomma, delle accuse davvero incredibili. A cui, ovviamente, Sonia ha risposto per le rime:

