Taylor Mega ha pubblicato uno scatto davvero irresistibile in bikini: arrivano dure critiche per un ‘particolare’, la replica dell’influencer è inaspettata.

Taylor Mega ha un corpo mozzafiato, si sa, e non ha certo paura o vergogna a mostrarlo. Il profilo Instagram della bellissima e disinibita influencer, è pieno di foto e video che la ritraggono in tutta la sua sensualità. Scatti di lei in intimo, o addirittura senza lingerie, perchè Taylor ama provocare, ma anche immagini e video dei suoi allenamenti in palestra, o dei trattamenti estetici a cui si sottopone per essere sempre al top fisicamente. E ci riesce a dir la verità! L’ultima foto pubblicata su Instagram è davvero irresistibile, ma i followers hanno trovato un dettaglio che non è piaciuto: ecco cos’è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega irresistibile in bikini: ecco il commento che l’ha colpita, la replica è incredibile

Taylor Mega è molto seguita e amata sui social. Il suo profilo Instagram conta 1 milione e 800mila followers, tutti pazzi del suo corpo mozzafiato. O almeno quasi tutti. L’ultimo episodio avvenuto proprio sul web non deve essere piaciuto particolarmente all’influencer. Ma andiamo con ordine. Taylor ha pubblicato su Instagram una foto in bikini. Il costume maculato è minuscolo e copre davvero il minimo indispensabile: seno esplosivo ben in evidenza e addominali scolpiti per l’ex gieffina, che mostra un fisico da urlo e una forma invidiabile.

Non tutti, però, hanno gradito lo scatto ‘bollente’. Alcuni dei commenti arrivati all’influencer, che per la maggior parte ha ricevuto complimenti e adulazione per la sua bellezza, non sono stati positivi. Molti followers hanno notato la sua magrezza, trovandola eccessiva, e hanno accusato Taylor di essere un cattivo esempio per chi la guarda, i ‘taylorini’, così come lei stessa chiama i suoi fan. La replica della ragazza, però, è arrivata immediatamente e le sue parole sono davvero incredibili. Taylor ha infatti dichiarato di non darsi pace perché ultimamente invece sta ingrassando. Voi cosa ne pensate di questa vicenda?

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI