Con quest’ultima foto Belen Rodriguez ha letteralmente infuocato Instagram: è stesa a letto e, alzando le gambe, si nota chiaramente il costume sgambato.

Questa sera, Belen Rodriguez ha deciso di infuocare completamente Instagram. Se recentemente, infatti, vi abbiamo parlato di una particolare inquadratura della camera del suo telefonino in seguito ad una dura e faticosa seduta di esercizio fisico, pochi istanti fa, l’argentina ha pubblicato un ulteriore scatto davvero mozzafiato. È stesa sul letto, probabilmente con l’intenzione di rilassarsi dopo un’estenuante giornata. Eppure, dopo aver alzato la gamba, si nota chiaramente un dettaglio: il costume che indossa la bella modella è completamente sgambato, dal quale fuoriesce un particolare davvero ‘hot’. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme. Ecco lo scatto in questione.

Belen Rodriguez stesa sul letto: costume sgambato, spunta un dettaglio ‘hot’

È finalmente giunta sera. E Belen Rodriguez, come tutte le donne di case che si rispettino, è stesa sul suo letto a rilassarsi un po’. È da sola in casa. Stefano è partito per impegni lavorativi. Quindi, la bella argentina deve badare da sola alla dimora spagnola e al piccolo Santiago. Per questo, si nota chiaramente la stanchezza dell’argentina in questa ultima foto su Instagram. Pochissimi istanti fa, infatti, la giovane modella ha condiviso, con i suoi fan, uno scatto di quando, a fine giornata, Belen si ‘getta’ completamente sul letto. Ebbene. Nello scatto in questione si notano chiaramente due dettagli. In primis, il costume indossato da Belen è sgambato. Il secondo dettaglio, invece? Beh, questo è strettamente legato al primo. Perché, ‘grazie’ alla sgambatura del monokini indossato, si nota chiaramente un particolare davvero ‘hot’. Di cosa parliamo? Vi riproponiamo la foto:

La risposta, quindi, è davvero semplice. Si nota chiaramente che, dal costume, fuoriesce il segno del costume. Una parte della pelle, infatti, è leggermente più chiara rispetto a tutto il resto del corpo.

