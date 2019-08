Chi è Alessandro Greco: età, carriera e vita privata del conduttore e imitatore. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo conduttore di Miss Italia.

È uno dei volti Rai più apprezzati di sempre. Il suo programma ‘Furore’ è rimasto nel cuore dei telespettatori. Parliamo del conduttore Alessandro Greco, per il quale è in arrivo un nuovo impegno in tv. Sarà lui a condurre la finale di Miss Italia 2019, per la gioia dei fan che spesso si lamentavano della poca presenza di Greco in tv. Ma sappiamo davvero tutto sulla sua vita? In attesa di rivederlo sul piccolo schermo, conosciamolo meglio!

Chi è Alessandro Greco: la carriera in tv

Alessandro Greco si chiama in realtà Alessandro Antonio Giuseppe. Nato a Taranto nel 7 marzo del 1972, ha preso una decisione importante subito dopo aver conseguito il diploma. Non continuare gli studi per dedicarsi alla sua grande passione: quella per le imitazioni. Non tutti sanno che il conduttore ha iniziato proprio come imitatore, facendosi conoscere al grande pubblico. La sua prima apparizione in tv è arrivata con Stasera mi butto su Rai Uno, trasmissione volta a trovare nuovi talenti da inserire nel mondo dello spettacolo. Un’opportunità che si è rivelata preziosa per Alessandro Greco, che dopo un po’ ha iniziato la sua avventura a Furore, lo show musicale di Rai Due che ha condotto per 6 anni. Nel 2005 è la volta della partecipazione a La Talpa, reality di Rai Due: “Un’esperienza che non rifarei”, ha poi dichiarato il conduttore. Nel 2017 è tornato in tv con il quiz Zero e Lode, ma per Alessandro Greco è in arrivo una grande emozione. La conduzione di Miss Italia 2019, in un’edizione che segna il ritorno del concorso sulla Rai. E voi, siete contenti di rivederlo in tv?

Vita privata

È nel 1997 che il conduttore ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Beatrice Bocci, conosciuta sul set di Furore. La showgirl è diventata sua moglie nel 2008 con rito civile, e in chiesa nel 2014. Hanno due figli, Lorenzo ed Alessandra, nata da una relazione precedente della moglie. Il conduttore e la sua famiglia vivono a San Giovanni Valdarno, località in provincia di Arezzo dove è nata la Bocci.

