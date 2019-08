Pochissime ore fa, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto con il Lato B in bella mostra, immediata è stata la polemica social: ecco cos’è accaduto.

È ancora protagonista di un episodio social davvero spiacevole, Chiara Ferragni. Pochissime ore fa, infatti, la moglie di Fedez ha pubblicato, com’è solita fare, una strabiliante foto per immortalare le sue strepitose vacanze. Si mostra così l’influencer su Instagram: seduta sulla sabbia a riva del mare e con un Lato B in bella mostra. Immediata, però, è stata la reazione da parte del popolo web. Che, appena visto tale scatto, hanno dato origine ad una vera e propria polemica social. Ecco cos’è accaduto.

Chiara Ferragni, lato B in mostra: scatta la polemica social, ecco perché

Con una delle sue ultime foto su Instagram, Chiara Ferragni ha scatenato una vera e propria polemica social. Sapete perché? A detta di alcuni fan, l’influencer, anziché pubblicare uno scatto con il Lato B in bella mostra, avrebbe potuto scrivere un messaggio per la morte di Nadia Toffa. La giornalista de Le Iene, purtroppo, proprio questa mattina ci ha lasciati. E così come tanti altri Vip, a detta di alcuni fan della Ferragni, anche la moglie di Fedez avrebbe potuto dedicarle un pensiero.

