Nadia Toffa, Elena Santarelli rivela un retroscena sulla loro ‘amicizia’

Nadia Toffa, anche Elena Santarelli ha voluto scrivere un messaggio Instagram per la sua morte, in cui la showgirl rivela un retroscena sulla loro amicizia.

La notizia della morte di Nadia Toffa ha completamente scosso tutti. Da quando, infatti, la redazione de Le Iene ha annunciato il tragico evento, sul web sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio. Non solo da parte delle persone che, in quest’anno di battaglia contro il cancro, hanno sempre supportato e sostenuto la dolce giornalista, ma anche da parte dei personaggi pubblici. Ne sono stati davvero tantissimi. A partire da Nicola Savino, suo collega di lavoro, Barbara D’Urso, Simona Venture ed, infine, Elena Santarelli. Certo, non poteva mancare il suo messaggio. Ecco quanto scrive la showgirl su Instagram. E, soprattutto, scopriamo un retroscena della loro ‘amicizia’.

Potrebbe interessarti anche:

Elena Santarelli scrive a Nadia Toffa: il toccante retroscena sulla loro ‘amicizia’

È proprio così che Elena Santarelli ha voluto ricordare Nadia Toffa: con una delle fotografie preferite della conduttrice, giornalista ed inviata de Le Iene. Evidentemente perché evidenziava appieno la gioia di vivere della bresciana. Le parole che la showgirl rivolge a Nadia sono davvero commoventi, bisogna ammetterlo. Che non solo rivelano il profondo dolore che Elena ha provato nell’apprendere tale notizia, ma spiega anche un piccolo retroscena sulla loro ‘amicizia’. È capitato in precedenza, infatti, che tra le due giovani donne si sia verificato uno scambio di messaggio. Il tutto faceva presagire, quindi, che ci fosse una forte amicizia tra di loro. Invece, stando a quanto scritto dalla Santarelli, non era affatto. Anzi, le due erano molto legate, questo è vero. Ma, purtroppo, non si erano mai incontrate da vicino per suggellare il loro rapporto. Tuttavia, però, la showgirl ricorda di quante volte Nadia, per telefono, aveva una parole di conforto per lei e, soprattutto, suo figlio Giacomo.

Per ulteriori news su Nadia Toffa –> clicca qui