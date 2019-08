Morgan durante un’intervista ha commentato la conduzione di Amadeus a Sanremo 2020. Il cantante ha ironizzato sulla scelta del Festival: ecco le sue parole.

Amadeus sarà il conduttore della prossima edizione del Festival più famoso d’Italia, Sanremo. La cosa ha fatto gioire alcuni ed incuriosire altri, dato che il personaggio televisivo di solito è stato al timone di altri tipi di programmi. Ha deciso di mettersi in gioco ed il famoso cantante Marco Castoldi, in arte Morgan, ha commentato la scelta della Rai. Ecco le sue parole.

Morgan contro Amadeus a Sanremo 2020: l’ironico commento

Il noto cantante ed ex giudice di alcuni famosi talent show come X Factor e The Voice ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui ha raccontato in primis come sta affrontando i duri giorni da quando lo hanno sfrattato dalla sua abitazione. Morgan è pronto per una nuova avventura professionale: condurrà un programma su Radio 2 dedicato alla musica italiana. Dopo aver spiegato nel dettaglio in cosa consisterà il suo nuovo impegno professionale, ha commentato la prossima edizione di Sanremo, 2020.

L’ex di Asia Argento senza troppi giri di parole ha ironizzato sulla presenza di Amadeus come nuovo conduttore: “Oggi tutti si intendono di musica ma la competenza è altro. Avremo un esperto di quiz a Sanremo, Amadeus è un professionista ma è come chiamare un elettricista a riparare un lavandino“. Anche su Claudio Baglioni, ex direttore artistico del Festival, ha aggiunto: “Era perfetto ma non faceva il direttore artistico. Io mi sarei vergognato al suo posto a cantare i miei brani ogni 3 minuti e trasformare il Festival in un concerto di Baglioni”.