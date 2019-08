Alessia Marcuzzi saluta la sua amica e collega Nadia Toffa: ecco le sue parole e le immagini commoventi.

La morte di Nadia Toffa ha scosso davvero tutti: sono migliaia i messaggi di saluto e di affetto per la famosa Iena che è passata a miglior vita dopo aver combattuto contro un cancro al cervello. Da tutte le parti del mondo arrivano fotografie e commoventi messaggi di ricordo per la 40enne che ha regalato sempre sorrisi e belle parole a tutti coloro che la circondavano. La ricorda anche Alessia Marcuzzi che tramite il suo profilo Instagram ha commosso tutti con meravigliose parole ed immagini per la sua cara amica scomparsa: per renderle omaggio ha pubblicato alcune fotografie che si sono scambiate tramite whatsapp. Ecco il post.

Nadia Toffa, il commovente saluto di Alessia Marcuzzi: mostra le foto della loro chat privata

Meravigliosi fiori e splendidi animali: sono questi i soggetti delle foto che si scambiavano Nadia Toffa ed Alessia Marcuzzi. Le due amiche e colleghe erano molto legate. Sono migliaia i messaggi di ricordo, di saluto per Nadia.

La showgirl Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post in cui ricorda la sua cara amica. Le sue parole sono davvero commoventi: “Nadia, queste sono le foto che ho ritrovato nella nostra chat di whatsap amica bella. Perche’ tu eri una guerriera si, ma anche un fiore dolcissimo. Mi mandavi foto di fiori e frasi buffe, sgomento sulle cose folli che accadono in questo mondo e Mai Mai una volta mi hai mandato messaggi tristi. Il nostro bacio meraviglioso chiude la serie delle cose che ho trovato sul telefono con te…. perche’ ridevamo sempre quel giorno. Ed io ti voglio ricordare cosi”.

Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutto il panorama televisivo italiano e non solo.