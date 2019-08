Nadia Toffa, nota ed affermata giornalista de Le Iene, era credente? Ecco alcune frasi, scritte dalla diretta interessata, che sembrano fare pensare ciò.

La notizia della morte di Nadia Toffa è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno si sarebbe mai aspettato, infatti, che ci sarebbe stato un epilogo così tragico. Da quando è stata appresa la notizia, tra l’altro comunicato sui diversi canali social dalla redazione de Le Iene, non si fa altro che parlare di lei, della sua battaglia contro il cancro e, soprattutto, della sua fede. Ecco. A tal proposito, Nadia Toffa era credente? Ci sarebbero alcune frasi, scritte a corredo delle sue foto pubblicate su Instagram, che lascerebbero intendere ciò. Ebbene. Qual è, quindi, la verità? La giornalista, conduttrice ed inviata della nota trasmissione di Italia Uno era di fede cattolica? Ecco quanto è emerso.

Nadia Toffa era credente? Ecco tutta la verità

Nadia Toffa ha iniziato la sua battaglia contro il cancro il 2 dicembre 2017. Quando, in seguito ad un malore avvertito dopo le riprese di un servizio per Le Iene, la giornalista bresciana ha scoperto di avere un tumore al cervello. Da quel preciso momento, la sua vita è completamente cambiata. Nadia ha scoperto quali sono le cose più importanti della vita. La famiglia, ovviamente, gli amici ma, soprattutto, la fede. Ecco. La domanda che ci poniamo adesso è la seguente: Nadia Toffa era credente? Beh, un post Instagram in particolare lo fa pensare ampiamente. Eccolo di seguito:

“Gesù ci protegge”, scrive Nadia a corredo di una tenera immagine con il papà. Insomma, tutto fa presagire che la giornalista sia credente e che, quindi, creda nella forza di Dio. Ebbene. A raccontare tutta la verità è la diretta interessata. In una recente intervista a Verissimo, la bresciana ha raccontato, nel minimo dettaglio, di come si avvicinata alla fede. L’intermediario tra Nadia e la fede cattolica è stato un suo collega, Gabriele. Quando, appresa la notizia della sua malattia, ha invitato la giornalista a pregare, proprio come stava facendo lui in quel momento. E così Nadia che, fino a quel momento aveva una visione ‘particolare’ della fede, ha iniziato a farlo. Iniziando a recitare, stando a quanto raccontato a Silvia Toffanin, alcune preghiere ‘tradizionali’.

