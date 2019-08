Nadia Toffa fidanzato: dove eravamo rimasti, chi era, cosa è successo

Nadia Toffa aveva un fidanzato? Proviamo a ricostruire le ultime tappe, facendo ‘ordine’ tra le notizie che si sono susseguite nell’ultimo periodo su un ipotetico fidanzato di Nadia.

Torniamo allo scorso aprile, quando Nadia Toffa pubblicava questo messaggio in cui parlava del suo fidanzato: “Buongiorno amici miei – scriveva su Instagram – tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia”. Non un lieto fine per la storia d’amore tra Nadia Toffa e questo fidanzato di cui ci parla. “Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?!”, continua poi nel post sui social in cui chiede il parere ai suoi follower, alla sua ‘famiglia virtuale’ che le è stata tanto vicina ultimamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nadia Toffa fidanzato: dove eravamo rimasti

Beh, sì, eravamo rimasti a quel momento in cui Nadia Toffa si rese conto che quel fidanzato non faceva per lei. Che, non riuscendo a ricordarsi nemmeno della chemioterapia che doveva fare, evidentemente, non era in grado di starle accanto. Quella frase emblematica: “Chi ti vuole bene il tempo lo trova, giusto?!”, ci fa capire che forse Nadia avrebbe voluto qualche attenzione in più. Non aveva, dunque, un fidanzato ufficiale, ma tante persone che la amavano e che le stavano vicino.

Come, ad esempio, i suoi amici. Quelli che portava in foto con lei su Instagram, mentre magari era proprio in cura all’ospedale San Raffaele di Milano:

E poi c’è lui: “Il mio migliore amico che non mi abbandona mai”, scrive Nadia su Instagram con un sorriso che avrebbe trasmesso allegria a chiunque:

“Qui si sorride sempre anche sotto chemioterapia”, anche se – come nota anche qualcuno tra i suoi follower – in questa foto, il suo amico aveva gli occhi lucidi nascosti dagli occhiali.